Ngôi sao 'Jurassic Park' mắc ung thư máu hiếm gặp

Sam Neill phát hiện bản thân mắc khối u lympho không Hodgkin. Các bác sĩ chẩn đoán đây là một căn bệnh máu hiếm gặp.

Sam Neill được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn 3. Ảnh: Screen Rant.

Fox News đưa tin tài tử Sam Neill nhận thấy vùng cổ nổi hạnh bất thường trong chuyến quảng bá cho Jurassic World: Dominion (2022). Theo chẩn đoán của bác sĩ, Neil mắc ung thư lympho không Hodgkin loại tế bào T, một căn bệnh máu ác tính hiếm gặp.

Không chỉ chiến đấu với căn bệnh quái ác, diễn viên sinh năm 1947 còn cho xuất bản cuốn hồi ký có tựa đề Did I Ever Tell You This? (tạm dịch: Đã bao giờ tôi nói với bạn điều này chưa?).

"Tôi chưa bao giờ có ý định viết hồi ký. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục viết, tôi nhận ra rằng điều đó mang lại cho tôi một lý do để sống. Mỗi buổi tối, tôi sẽ đi ngủ với suy nghĩ mình sẽ viết thêm vào ngày mai. Việc viết hồi ký giúp tôi vượt qua giai đoạn điều trị bởi tôi không có việc gì khác để làm", Neil trải lòng.

Sam Neill là gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu qua loạt phim Jurassic Park. Ảnh: The Independent.

Hiện tại, các khối u đã biến mất nhờ sự kết hợp giữa hóa trị liệu truyền thống và một loại thuốc mới. Dẫu vậy, Neill vẫn phải duy trì sử dụng một loại thuốc đặc thù để ngăn chặn các khối u trở lại.

"Tôi không thể phủ nhận những khoảnh khắc năm tối trong năm qua. Quá trình điều trị đã mang lại kết quả tích cực. Tôi cảm thấy biết ơn mỗi ngày khi có sự đồng hành từ bạn bè của mình. Tôi hạnh phúc khi được sống", ông nói.

Theo tổ chức Mayo Clinic, ung thư lympho không Hodgkin bắt đầu từ hệ thống bạch huyết, là một phần trong hệ thống miễn dịch chống vi trùng của cơ thể. Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị tân tiến mang đến hy vọng cho những người không may mắc căn bệnh này.