Ngôi sao 'IT' là ai trước khi công khai song tính luyến ái

Jack Dylan Grazer thừa nhận bản thân là người song tính luyến ái. Nam diễn viên khẳng định bất kỳ ai cũng có quyền được sống thật với con người của họ.

Ngày 4/7, theo People, Jack Dylan Grazer công khai mình là người song tính luyến ái (có thể yêu cả nam lẫn nữ). Thông tin được nam diễn viên 18 tuổi tiết lộ trong livestream trên Instagram.

Khi được một người hỏi Grazer có phải người đồng tính không, ngôi sao IT trả lời: "Tôi là bisexuality - song tính luyến ái". Cùng lúc, người hâm mộ cũng phát hiện Grazer đã thay đổi từ xưng hô trên mạng xã hội thành anh ấy/họ.

Grazer cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn vinh cộng đồng LGBTQ+ trên truyền hình: "Việc tôn trọng những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ rất quan trọng. Ai cũng cần được sống với đúng con người thật của họ, thay vì phải cố tạo bức tường để làm hài lòng người khác".

Jack Dylan Grazer thừa nhận là người song tính. Ảnh: SCMP.

Sự nghiệp thành công ở tuổi 18

Jack Dylan Grazer sinh năm 2003, là nam diễn viên người Mỹ nổi tiếng từ năm 2017 với vai Eddie Kaspbrak trong phim IT.

Grazer bắt đầu sự nghiệp điện ảnh với vai diễn trong Tales of Halloween (2015) nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Tới năm 2017, khi nhận vai chính Eddie Kaspbrak trong IT, nam diễn viên mới để lại được tiếng vang. Năm 2019, Grazer tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi góp mặt trong IT Chapter 2.

Năm 2019, anh góp mặt trong phim siêu anh hùng Shazam! với vai Freddy Freeman.

Hầu hết sản phẩm Grazer từng tham gia đều là những bom tấn đạt doanh thu khổng lồ. Với IT, sản phẩm này đã thu về hơn 700 triệu USD , IT Chapter 2 đạt 473 triệu USD còn Shazam! thu về 365 USD , theo Box Office Mojo.

Tiếp nối thành công, Grazer đóng vai chính trong Don't Tell a Soul (2020). Ngoài vai trò diễn viên, Grazer tham gia lồng tiếng cho vài phim truyền hình như Ron's Gone Wrong, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Sau khi Luca - bộ phim có sự tham gia của Grazer với vai trò người lồng tiếng - được phát hành, khán giả nhận định bộ phim này có nhiều điểm tương đồng với Call Me by Your Name (2017) khi cả hai đều lấy bối cảnh ở các thị trấn thanh bình của Italy với nội dung khám phá những điều sâu thẳm bên trong mỗi người. Trong cuộc phỏng vấn với Cinema Blend, Grazer nói rằng dù Luca không nói về chuyện tình đồng tính, nhưng bộ phim có tính gợi mở để những nhân vật nam trong phim có thể trở thành một cặp ở những phần tiếp theo.

Grazer thành lập quỹ học bổng để tài trợ cho sinh viên theo học tại trường cũ của mình. Ảnh: SCMP.

Bạn thân nhất là Finn Wolfhard

Theo SCMP, Grazer là người luôn hiểu rõ tầm quan trọng của việc làm từ thiện. Ở tuổi 17, nam diễn viên thành lập quỹ học bổng của riêng mình để tài trợ cho sinh viên theo học tại trường cũ của anh là Adderley ở Austin (Texas).

Chia sẻ với tạp chí The Glass, Grazer nói: "Tôi muốn những bạn trẻ không có tiền nhưng biết nuôi dưỡng đam mê, thích biểu diễn và có tố chất ngôi sao có thể tiếp cận ước mơ của họ". Ngoài ra, Grazer từng là đại sứ toàn cầu cho tổ chức chống bắt nạt Stomp Out Bullying từ năm 2019.

Grazer khá kín tiếng trong đời sống riêng tư. Nam diễn viên tập trung vào công việc và hiếm khi nhắc đến những mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, anh từng chia sẻ rằng người bạn thân nhất của mình là Finn Wolfhard.

Sau khi đóng chung trong IT, Grazer và Finn Wolfhard trở thành những người bạn thân thiết. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp chung. Họ cũng thường có mặt cùng nhau ở những sự kiện thảm đỏ.

Trong một buổi chia sẻ, Wolfhard cho hay anh hy vọng có cơ hội được hợp tác cùng Grazer. Về phía Grazer, anh cho biết luôn trân trọng tình bạn với Finn Wolfhard và cảm thấy may mắn khi được kết bạn với đàn anh hơn mình một tuổi.