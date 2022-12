Ngôi sao Hollywood bị vứt xác trên đường phố New York

Thi thể ngôi sao “Green Book” được phát hiện trên đường phố. Một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến cái chết của nam diễn viên.

Ngày 1/12 (theo giờ Mỹ), tờ Cinemablend đưa tin tài tử Frank Vallelonga Jr. đã qua đời ở tuổi 60. Ông được phát hiện đã chết trên đường phố New York. Cảnh sát địa phương ngay sau đó đã quyết định bắt giữ một nghi can vì hành vi che giấu thi thể.

Xác nhận thông tin này, đại diện của Vallelonga đã lên tiếng: “Đây quả thực là một bi kịch khủng khiếp. Anh ấy là một người tốt và là một diễn viên tuyệt vời”.

Theo Variety, xác chết của tài tử được tìm thấy bên ngoài một nhà máy gần khu 1243 Oak Point Ave và không có những dấu hiệu chấn thương rõ ràng. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát tiết lộ đã tạm giam Steven Smith, một người đàn ông 35 tuổi vì bị cáo buộc che giấu xác chết.

Một đoạn clip được ghi lại cho thấy hắn đã cố vứt thi thể Vallelonga lên chiếc xe hơi của anh trai mình trên phố Bronx. Steven Smith sau đó đã kêu oan trong đơn khiếu nại: “Frank Vallelonga đã qua đời trước đó rồi. Anh ta chơi thuốc quá liều. Tôi chẳng liên quan gì tới cái chết của anh ta cả”.

Steven hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm che giấu thi thể, trộm cắp và tiêu thụ tài sản bất hợp pháp... Trong khi đó, các giám định viên vẫn đang xác định nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của nam diễn viên Frank Vallelonga.

Frank Vallelonga Jr. qua đời ở tuổi 60. Ảnh: The Wrap.

Vallelonga Jr. nổi tiếng khi góp mặt trong Green Book (2018), tác phẩm giành giải Oscar cho hạng mục Phim xuất sắc. Trước đó, ông bắt đầu nghiệp diễn với bộ phim A Beautiful Disguise năm 1994, do anh trai Nick biên kịch kiêm đạo diễn.

Xuyên suốt sự nghiệp, Vallelonga xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh như The Sopranos, The Signs of the Cross, All In, The Neighborhood hay Gravesend... Vai diễn gần đây nhất của Vallelonga là Luca trong tác phẩm The Birthday Cake (2021), bên cạnh sự góp mặt của hai ngôi sao Ewan McGregor và Val Kilmer.