Ngôi sao Hàn có ảnh hưởng nhất năm 2021

Song Hye Kyo: Được mệnh danh là một trong số ngôi sao tiên phong của Hàn lưu, Song Hye Kyo có cơ hội đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Năm 2021, cô quay lại màn ảnh nhỏ sau hai năm vắng bóng với tác phẩm Now, We Are Breaking Up. Dù bộ phim không nhận đánh giá cao, nữ diễn viên vẫn được khán giả bình chọn là một trong số người Hàn Quốc có ảnh hưởng nhất 2021. Cô giành vị trí thứ 8 trong cuộc bình chọn với 1,3% phiếu bầu.