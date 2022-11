Ngôi sao gốc Cần Thơ Lana Condor trở lại Việt Nam

Diễn viên Lana Condor trở lại Việt Nam sau 3 năm. Cô thăm thú nhiều địa danh, thưởng thức các món ăn ngon ở Hà Nội.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lana Condor (Trần Đồng Lan) vừa đăng tải loạt ảnh cô có mặt ở Hà Nội. Sao phim To All the Boys chia sẻ: "Được trở lại Việt Nam - nơi tôi sinh ra, không còn là giấc mơ. Sẵn sàng cho trải nghiệm những món ngon nơi đây".

Lana Condor tranh thủ thời gian để chạy xe máy cùng bạn bè, tham quan nhiều địa danh tại Hà Nội như Nhà hát Lớn Hà Nội, phố cổ và chùa Trấn Quốc. Nữ diễn viên cũng thưởng thức các món ăn ngon của thủ đô như bún chả, cà phê trứng.

Lana Condor tham quan nhiều địa danh ở Hà Nội. Ảnh: @lanacondor.

Lần gần nhất Lana Condor về Việt Nam là vào năm 2019. Thời điểm đó, cô tỏ ra thích thú với bánh mì và cuộc sống dân dã tại chợ Nổi Cái Răng (Cần Thơ).

Lana Condor tên thật là Trần Đồng Lan, sinh năm 1997. Thuở nhỏ, cô sống trong trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Lên 5 tháng tuổi, cô bé được nhà báo Bob Condor - người từng hai lần được đề cử giải Pulitzer, cựu Phó Chủ tịch của Yahoo! Sports, nhận nuôi và đưa về Mỹ.

Từ nhỏ, Đồng Lan theo học ballet và vũ đạo chuyên nghiệp. Ít lâu sau, cô gái bắt đầu tham gia các lớp học diễn xuất tại Học viện Điện ảnh New York.

Năm 2016, Lana Condor có vai diễn đầu tay trong bom tấn điện ảnh X-Men: Apocalypse. Trong phim, cô đảm nhận vai Jubilee - dị nhân có khả năng phát ra tia pháo từ bàn tay, được giáo sư Charles Xavier (James McAvoy) nhận vào trường học. Dẫu vậy, đất diễn dành cho Condor hết sức ít ỏi.

Cuối năm 2016, có thông tin cho rằng ngôi sao gốc Việt được mời xuất hiện trong phần tiếp theo của thương hiệu dị nhân mang tên X-Men: Dark Phoenix. Tuy nhiên, Condor đã từ chối do bị trùng lịch với To All the Boys I've Loved Before.

Năm 2019, Lana Condor xuất hiện trong series truyền hình Deadly Class. Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành sát thủ máu lạnh tên Sayra Kuroki. Diễn xuất ấn tượng của cô trong bộ phim dựa trên truyện tranh cùng tên của Rick Remender nhận được nhiều lời khen ngợi.

Diễn viên gốc Việt từng được Hiệp hội phê bình Hollywood trao tặng giải Thế hệ tiếp theo của Hollywood, cùng với một số tên tuổi như Kelvin Harrison Jr., Geraldine Viswanathan, Brooklynn Prince.