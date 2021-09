Ngôi sao giàu nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Bradley Cooper - 100 triệu USD : Tuy không trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh, Cooper lại kiếm được triệu USD khi lồng tiếng cho nhân vật gấu trúc Rocket. Nam diễn viên góp giọng trong Guardians of the Galaxy (2014), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Avengers: Infinity War (2018) và Endgame (2019). Theo The Things, phần thứ 2 của Vệ binh dải ngân hà mang về cho tài tử 6 triệu USD . "Anh ấy không còn là Bradley Cooper. Anh ấy thực sự tạo ra nhân vật", đạo diễn James Gunn lý giải mức lương của nam diễn viên. Ảnh: People.