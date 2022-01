Ngôi sao đi ngược khuôn mẫu

Bradley Cooper luôn hướng đến những vai gai góc. Hai tác phẩm mới "Nightmare Alley" và "Licorice Pizza" là ví dụ điển hình trong cách chọn kịch bản của nam diễn viên.

Stanton “Stan” Carlisle là vai diễn mới nhất của Bradley Cooper. Anh thủ vai kẻ lừa đảo lập dị trong bộ phim tội phạm, giật gân mang tên Nightmare Alley của đạo diễn Guillermo Del Toro.

Independent nhận định Bradley Cooper - một trong những người đàn ông lôi cuốn hàng đầu của Hollywood - khắc họa thành công nhân vật có nhiều mặt tối, kẻ rối loạn chức năng trong bộ phim mới.

Không chỉ Nightmare Alley, tình cũ của Irina Shayk là ngôi sao "chuyên trị" những vai diễn nội tâm, đi ngược lại khuôn mẫu của Hollywood. Đây cũng là bí quyết giúp Bradley Cooper ghi dấu ấn tại kinh đô điện ảnh.

Bradley Cooper là một trong số ít ngôi sao không chỉ dựa vào ngoại hình để nổi tiếng. Ảnh: Entertainment Weekly.

Nét riêng của Bradley Cooper

Trong Nightmare Alley, nhân vật Stan của Cooper thích làm quen với người nghiện rượu, lừa đảo và trầm cảm hoặc bất kỳ ai căng thẳng tâm lý, tự căm ghét bản thân.

Mọi người trong phim đều nhanh chóng nhận ra Stan là kẻ tồi điển hình trong xã hội. Người xem bài Tarot Zeena the Seer (Toni Collette thủ vai) cảm nhận được điều đó ngay lập tức nhưng vẫn bị Stan thu hút.

Bác sĩ tâm thần học Lilith Ritter (Cate Blanchett), nhân vật hư hỏng khác, cũng nhìn thấy điều đó. Trong phim có cảnh gây ấn tượng với khán giả là khi Bradley Cooper và Cate Blanchett nhìn nhau. “Anh biết em không ổn vì bản thân anh cũng vậy”, Stan thì thầm vào tai bác sĩ tâm lý, nhận ra hình ảnh vặn vẹo của chính mình trong người Ritter.

Stan cũng có nỗi ám ảnh về việc muốn người khác khinh thường mình. “Bradley Cooper thành công trong việc thể hiện hình tượng Stan - kẻ khao khát được người khác phát hiện mình là kẻ lừa đảo, mạo danh”, Independent bình luận.

Nhược điểm của việc đóng những dạng nhân vật thiếu thiện cảm là có thể làm khán giả sợ hãi. Điều đó có phần đúng với tác phẩm mới của Bradley Cooper. Tại Mỹ, phần lớn khán giả đều xa lánh Nightmare Alley để ủng hộ bộ phim mới về Người Nhện.

Tạo hình của Bradley Cooper trong Licorice Pizza và Nightmare Alley. Ảnh: GQ, NME.

Bỏ qua mọi thứ về thị hiếu khán giả, không thể phủ nhận một điều Bradley Cooper mang lại màn trình diễn tinh tế và sâu sắc. Anh thể hiện được nhân vật vừa quyến rũ nhưng cũng khiến người khác ghét bỏ.

Bên cạnh Nightmare Alley, Bradley Cooper tiếp tục thể hiện nhân vật đặc sắc khác, lần này pha thêm yếu tố hài hước trong Licorice Pizza. Trong bộ phim của Paul Thomas Anderson, anh đóng vai nhà sản xuất Hollywood, cựu thợ làm tóc Jon Peters.

Nhân vật mới của Bradley Cooper được cho là hình mẫu của kẻ tán gái điển hình. Peters cố gắng quyến rũ mọi phụ nữ xuất hiện bên đời mình, kể cả cô gái trẻ tuổi hơn nhiều.

Nhìn vào sự nghiệp của Cooper, nam diễn viên không trở thành ngôi sao lớn tại Hollywood nhờ vào những vai lãnh đạo hoặc những người đàn ông bình thường khác trong cuộc sống.

“Máy quay yêu Brad. Anh ấy gợi cho tôi một chút về Paul Newman. Đôi mắt của Brad mang theo sự dịu dàng nhưng cũng rất nhanh nhẹn, quyến rũ”, Liam Neeson nói với New York Times sau khi hợp tác với Bradley Cooper trong The A-Team (2010).

Sự hấp dẫn trong nét diễn của Bradley Cooper được mang ra thảo luận sau khi nam diễn viên thành công với vai giáo viên thô lỗ, thiếu giỏi giang Phil Wenneck trong The Hangover (2009) - bộ phim do Todd Phillips làm đạo diễn.

Nhiều tờ báo sau đó đặt giả thiết Bradley Cooper sẽ đóng chính trong các bộ phim hành động, ít nhất là điệp viên như Tom Cruise hay các loại vai chính tương tự Matt Damon.

Song, đó hoàn toàn không phải là hướng đi của Bradley Cooper. Anh thích đóng các nhân vật “phản anh hùng”, không tuân theo khuôn mẫu trai đẹp của Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn của Independent, Bradley Cooper nói anh được truyền cảm hứng để trở thành diễn viên sau khi xem John Hurt trong đóng vai người khuyết tật ở bộ phim The Elephant Man (1980) của David Lynch.

Anh tâm đắc vai diễn đến nỗi mang hình tượng nhân vật lên sân khấu và nhận được nhiều lời khen của giới phê bình.

Khác với Hurt, Bradley Cooper không hóa trang để biến mình thành quái nhân trong rạp xiếc Victoria. Anh thể hiện sự dị tật của nhân vật Joseph Merrick bằng động tác hình thể, vấp ngã khi di chuyển và sự nhăn nhó trên khuôn mặt.

“Cooper khiến khán giả tin vào cảm giác lãng mạn tồn tại bên trong cơ thể méo mó của Merrick. Nét diễn của anh ấy khiến mọi người khao khát được nhìn thấy Cooper trong những vai kinh điển đầy thử thách”, nhà phê bình kỳ cựu Michael Billington nói về The Elephant Man được dàn dựng tại London's West End năm 2015.

Một số nhà phê bình khác lại khen vai diễn của Bradley Cooper mang lại nhiều cảm xúc tuyệt vời. Nam diễn viên cũng được khen ngợi là đại diện cho thế hệ diễn viên “biết diễn”, không chỉ dựa vào ngoại hình để nổi tiếng.

Hướng đi khác biệt

Vào thời điểm đó, Bradley Cooper tạo ra dấu ấn là ngôi sao không bị trói buộc vào dạng vai lãng mạn thông thường của Hollywood. Đến khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh New York, ngôi trường danh giá từng được “bố già” Marlon Brando và Al Pacino - những ngôi sao thích thể hiện nỗi đau nội tâm trên màn ảnh - theo học, nam diễn viên chứng tỏ là ngôi sao đa tài.

Các nhân vật mà Cooper chọn đóng luôn có những khiếm khuyết và sự bất an sâu xa. Trong A Star is Born (2018) - tác phẩm ăn khách do anh làm đạo diễn, đóng chính cùng Lady Gaga - anh đóng vai ngôi sao nhạc rock nam tính, điển trai. Nhân vật này có mặt trái là kẻ nghiện rượu và ma túy, kết thúc bộ phim bằng cách tự kết liễu cuộc đời.

Trong Silver Linings Playbook (2012), anh đóng chính cùng Jennifer Lawrence. Bradley Cooper đóng vai người đàn ông ly hôn mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Trong Burnt (2015), nam diễn viên đóng vai Adam Jones, đầu bếp bảnh bao nhưng lại không có sức sống, vật lộn với các vấn đề nghiện ngập.

Theo Independent, bộ phim thể hiện toàn bộ tài năng của Bradley Cooper là Limitless (2011). Trong tác phẩm của Neil Burger, anh đóng vai Eddie Morra, tiểu thuyết gia không một xu dính túi, sống trong căn hộ tồi tàn và không có khả năng trả tiền thuê nhà.

Bạn gái của Morra (Abbie Cornish đóng) cũng chọn cách vứt bỏ anh. Đến khi gặp lại người quen, anh được trao cho viên thuốc giúp bộ não hoạt động tối đa.

Dù tạo hình điển trai, bảnh bao, nhân vật của Bradley Cooper luôn gặp vấn đề về tâm lý, nghiện ngập. Ảnh: New Yorker.

Morra thay đổi bản thân, hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình trong vòng bốn ngày. Nhà văn sau đó nổi tiếng ở Phố Wall, quay lại với bạn gái và trở thành người đàn ông thành công.

Nhiều chuyên gia nhận định kịch bản bộ phim rất khó làm hài lòng khán giả. Bù lại, ít có diễn viên nào xử lý nội tâm nhân vật biến đổi một cách dễ dàng và duyên dáng như Bradley Cooper. Anh thuyết phục khán giả từ khi là người nghèo khổ, tự thương hại bản thân đến lúc trở thành bậc thầy trong lĩnh vực của mình.

Tính hai mặt đó có trong nhiều vai diễn tiếp theo của Cooper, bao gồm cả tác phẩm gần đây nhất là Nightmare Alley. Anh có thể đóng vai người thờ ơ, từ kẻ bình thường đến cỗ máy giết người trong American Sniper (2014), đặc vụ FBI trong American Hustle (2013)...

Theo Independent, Bradley Cooper có thể đã lồng tiếng cho Rocket the Raccoon trong loạt phim Guardians of the Galaxy nhưng anh lại không nhận lời.

Anh chọn hướng đi riêng, trở thành nhà sản xuất của War Dogs (2016), Joker (2019)... Gần đây, Cooper ký hợp đồng đạo diễn và xuất hiện trong bộ phim tiểu sử mới của Netflix. Tác phẩm nói về Leonard Bernstein, nhà soạn nhạc của West Side Story.

Là ngôi sao điện ảnh ghi dấu ấn qua những vai diễn có nội tâm đen tối, sâu sắc, đến nay Bradley Cooper vẫn giữ đam mê xuất hiện trong những tác phẩm nội tâm. Đó cũng là lý do tại sao Nightmare Alley không gây bão phòng vé lại không ảnh hưởng đến uy tín của nam diễn viên.

“Với những ngôi sao theo đuổi trường phái điện ảnh như Bradley Cooper, những thất bại luôn quan trọng như thành công. Chúng ta học được nhiều từ những lần vấp ngã hơn là chiến thắng”, Independent bình luận.