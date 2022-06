Ngôi sao đang lên tại Hollywood

Theo SCMP, sự nghiệp của Austin Butler ngày càng khởi sắc sau khi đóng bộ phim tiểu sử "Elvis" về huyền thoại âm nhạc Elvis Presley.

Theo SCMP, người hâm mộ Elvis Presley đang đếm ngược từng ngày cho bộ phim tiểu sử của huyền thoại nhạc rock. Tác phẩm ra rạp trên toàn thế giới vào cuối tháng 6 sau gần một thập kỷ lên kế hoạch và ghi hình. Người đứng sau bộ phim là đạo diễn Baz Luhrmann, người làm nên thành công cho Moulin Rouge! và The Great Gatsby.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Austin Butler vượt qua nhiều cái tên nổi tiếng như Harry Styles, Ansel Elgort và Miles Teller để vào vai huyền thoại âm nhạc. Anh thậm chí được con gái của Elvis, Lisa Marie, khen ngợi thể hiện hình ảnh Elvis một cách hoàn hảo.

“Elvis là biểu tượng âm nhạc đạt đến trạng thái siêu phàm. Được khám phá và tìm hiểu con người của ông là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi", Austin Butler trả lời The Au Review.

Austin Butler và Tom Hanks trong Elvis. Ảnh: @elvismovie.

Được phát hiện từ năm 12 tuổi

Mới 12 tuổi, Butler được tuyển chọn tại Hội chợ quận Cam và nhanh chóng trở thành ngôi sao của Nickelodeon và Disney, theo Orange County Register. Khi còn là thiếu niên, nam diễn viên xuất hiện trong một số loạt phim dành cho trẻ em như Ned’s Declassified School Survival Guide, Hannah Montana và Zoey 101.

Sau một thời gian, mơ ước lớn nhất của Butler là được đóng vai chính trong một bộ phim của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino. “Tôi đã in kịch bản Pulp Fiction năm 12 tuổi và thoại cho mẹ nghe trong xe hơi. Đó là giấc mơ của tôi. Tôi luôn muốn làm việc cùng ông”, Butler nói với GQ.

Năm 2019, anh đã biến ước mơ thành sự thật với Once Upon a Time… in Hollywood. Trước đó, Butler có thời gian dài đóng phim truyền hình và điện ảnh nhỏ như Switched at Birth, The Carrie Diaries, The Shannara Chronicles, Aliens in the Attic và Dude. Nam diễn viên cũng từng tham gia sân khấu Broadway với Death of the Author và The Iceman Cometh.

Austin Butler và Priscilla Presley - vợ cũ của huyền thoại âm nhạc Elvis tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Ảnh: AP.

Mặc dù được chú ý từ khi còn nhỏ, Butler tự nhận bản thân là đứa trẻ luôn lo lắng và nhút nhát, theo New York Times. Ngôi sao người Mỹ tự nhận thấy đây là mối liên hệ giữa anh và Elvis Presley. "Tôi biết ngôi sao nhạc rock rất nhút nhát khi còn nhỏ và thấy mình có mối liên hệ đó”, nam diễn viên nói với Vogue.

Trong một cuộc phỏng vấn, Austin Butler nói vào vai Presley trở thành nỗi ám ảnh đối với Butler. Tại Liên hoan phim Cannes, Butler nói anh bị ảnh hưởng mạnh bởi nhân vật huyền thoại âm nhạc. Anh đã dùng hai năm để có thể giống Elvis Presley nhất có thể.

“Tôi như rơi vào nỗi ám ảnh. Tôi tìm hiểu để nhận thấy sự thay đổi dù là nhỏ nhất trong giọng hát của ông. Sau hai năm nghiên cứu, tôi mới có thể nhìn nhận con người của ông", Butler nói với GQ.

Vì quá chú tâm vào nhân vật, anh đã suy sụp sau khi bộ phim đóng máy. Nam diễn viên nhập viện vì sức khỏe giảm, sau đó nằm liệt giường một tuần.

Butler cũng tự nhận bản thân khác trước rất nhiều sau khi đóng vai Elvis Presley. "Gia đình nói rằng tôi không còn giống tôi trước kia nữa. Tôi vẫn cư xử như Elvis khi có mặt trong bộ phim chiến tranh mới của Tom Hanks và Steven Spielberg là Masters of the Air. Tôi đã nói với đạo diễn đây là những gì Elvis sẽ làm khi bị đưa vào môi trường quân đội", nam diễn viên nói.

Austin Butler cho rằng việc đóng phim có thể đánh mất con người thật của diễn viên. Anh đã gặp trải nghiệm này khi hoàn thành bộ phim Elvis, không biết bản thân mình thực sự là ai.

Ngôi sao đa tài

Điều khá bất ngờ là Austin Butler có khá nhiều điểm tương đồng với Elvis Presley. Giống với giọng ca Jailhouse Rock, Butler tự học chơi nhạc khi còn nhỏ. Anh bắt đầu với đàn violin từ trung học cơ sở và sau đó là piano, nhưng cuối cùng guitar trở thành đam mê với nam diễn viên.

“Tôi có cây đàn đầu tiên vào năm 12 tuổi. Bố mẹ tôi từng tịch thu đàn vì tôi chỉ ngồi lỳ trong phòng suốt 8 tiếng chỉ để chơi đàn, nhiều khi ngón tay bị chảy máu", nam diễn viên nói với GQ.

Austin Butler tự chơi đàn và hát trong bộ phim tiểu sử về Elvis Presley. Ảnh: @elvismovie.

Trong cuộc phỏng vấn của GQ, nam diễn viên đã thể hiện tài năng đánh đàn. Butler nói đây là vật đặc biệt với cuộc đời anh - cây đàn được Elvis chơi trong lần tái ngộ khán giả đặc biệt năm 1968.

Trong Elvis, ngoài chơi guitar, Butler còn thể hiện năng khiếu hát. Nam diễn viên đã luyện giọng từ 6-7 ngày/tuần suốt một năm để có được giọng hát giống hệt Presley.

“Nếu nghe bản ghi âm của anh ấy và nghe bản ghi âm của tôi, bạn sẽ không thể phân biệt được đâu là Presley thật”, nam diễn viên nói với The Au Review.

Chuyện tình cảm và tương lai của ngôi sao đang lên

Theo SCMP, Butler được chính bạn gái cũ nhận định là bản sao của Elvis Presley. Vào dịp lễ Giáng sinh, nam diễn viên lái xe và hát theo lời ca khúc Blue Christmas. Lúc đó, Vanessa Hudgens nhìn bạn trai và nói: "Anh phải đóng vai Elvis".

Hai ngôi sao gặp nhau lần đầu trên phim trường High School Musical (2006). Sau 5 năm, họ bắt đầu mối tình lãng mạn kéo dài gần 10 năm, theo Elle. Nhưng chuyện tình giữa "công chúa Disney" và bạn trai kết thúc sau gần một thập kỷ gắn bó.

Gần hai năm sau, Butler được ghi lại hình ảnh tình tứ cùng nữ người người mẫu Kaia Gerber. Nam diễn viên cùng con gái siêu mẫu Cindy Crawford gần đây xuất hiện tại thảm đỏ buổi công chiếu Elvis ở Cannes 2022.

Austin Butler từng hẹn hò "công chúa Disney" Vanessa Hudgens trước khi yêu ngôi sao Gen Z Kaia Gerber. Ảnh: HB.

Theo SCMP, với bước đột phá trong diễn xuất qua Elvis, Austin Butler gia nhập danh sách những ngôi sao đang lên, hút khán giả ở Hollywood. Nhưng sau mọi thứ, nam diễn viên nói rằng nổi tiếng không phải là thứ anh theo đuổi. Đó chỉ là cầu nối giúp Butler kết nối với những nghệ sĩ và dự án tuyệt vời.

“Tôi thực sự không quan tâm đến việc nổi tiếng. Nhưng tôi biết ơn điều đó vì nó giúp tôi có thể làm việc với nghệ sĩ tuyệt vời và kể những câu chuyện tôi muốn kể. Tôi nghĩ rằng việc trở thành ngôi sao giúp chúng ta có được sự tự do, tiếng nói dù có những hạn chế và tiêu cực nhất định", nam diễn viên nói với New York Times.