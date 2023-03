Ngôi sao da màu bị Hollywood 'lừa dối'

Djimon Hounsou tiết lộ gặp nhiều bất công trong ngành công nghiệp điện ảnh. Anh phải vật lộn để kiếm từng đồng dù bản thân có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm.

Diễn viên 58 tuổi cho biết không được trọng dụng. Ảnh: WireImage.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, Djimon Hounsou tiết lộ bản thân gặp phải rất nhiều khó khăn ở kinh đô điện ảnh vì là người da màu. Anh không nhận được sự hỗ trợ tích cực của đồng nghiệp, phải vật lộn tìm chỗ đứng trong ngành.

Hounsou cho biết thêm bản thân và nhiều diễn viên da màu khác không được trọng dụng. Nam diễn viên phải đóng những vai nô lệ trong nhiều dự án nổi tiếng như Amistad, The Gladiator hay The Four Feathers... "Tôi vẫn đang vật lộn để cố gắng kiếm từng đồng lẻ. Tôi cảm thấy bị lừa dối trắng trợn, về mặt tài chính hay kể cả là khối lượng công việc”, anh chia sẻ.

Ngoài ra, Hounsou tiết lộ không được giao những vai diễn thù lao cao, dù có năng lực và lăn lộn trong nghề nhiều thập kỷ. Thậm chí, diễn viên 58 tuổi từng nhận nhiều đề cử và giải thưởng danh giá như Quả cầu vàng hay Oscar, nhưng điều đó không giúp vị thế trong ngành lớn hơn là bao. Hounsou vẫn bị các hãng phim và giám đốc điều hành coi nhẹ, ngó lơ. Điều đó khiến anh cảm thấy tổn thương.

Djimon Hounsou đảm nhiệm vai diễn phù thủy trong Shazam 2. Ảnh: Warner Bros.

Dù phải đối mặt với định kiến về màu da, Djimon Hounsou vẫn tích cực hoạt động để chứng minh vị thế tại Hollywood. Gần đây, anh dấn thân vào các thương hiệu siêu anh hùng, trở thành gương mặt quen thuộc trong MCU khi đóng Korath trong Guardians of the Galaxy, Captain Marvel và loạt phim What If...?. Mới nhất, nam diễn viên xuất hiện với vai The Wizard trong Shazam 2 – một bộ phim của nhà DC.

"Tôi vẫn phải chứng minh tại sao mình cần được trả tiền cao hơn. Họ luôn tìm đến tôi với thái độ kiểu 'chúng tôi chỉ có ngần này tiền cho vai diễn, nhưng chúng tôi rất yêu quý bạn và thực sự nghĩ rằng bạn có thể mang lại nhiều điều cho nhân vật'”, anh tiết lộ.