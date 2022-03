Ngôi sao ‘Black Widow’ William Hurt qua đời

Nam diễn viên William Hurt đã qua đời sau một thời gian điều trị bệnh.

Theo People, nam diễn viên William Hurt đã qua đời vào ngày 13/3, hưởng thọ 72 tuổi. Trong thông cáo gửi các đơn vị truyền thông, con trai ông cho biết bố mình đã ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân và gia đình.

Trước đây, ông Hurt từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Bệnh đã di căn tới xương. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong được gia đình công bố là do tuổi cao sức yếu.

Ông William Hurt và tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp tại lễ trao giải năm 1986.

“Gia đình nhà Hurt thương tiếc báo tin bố của chúng tôi, ông William Hurt, đã qua đời vào ngày 13/3/2022, chỉ một tuần trước ngày sinh nhật tròn 72 tuổi. Bố chúng tôi ra đi thanh thản vì tuổi cao sức yếu giữa vòng tay gia đình. Gia đình chúng tôi mong được giữ mọi việc riêng tư vào lúc này”, con trai của ông Hurt viết.

Sinh thời, ông William Hurt từng giành một tượng vàng Oscar năm 1986 cho vai nam chính trong tác phẩm Kiss the Spider Woman (1985). Ông nhận thêm ba đề cử Oscar khác vào các năm 1987, 1988 và 2006.

William Hurt thủ vai tướng Ross trong bộ phim The Incredible Hulk (2008). Từ năm 2016 đến nay, ông đảm nhận vai ngoại trưởng Thaddeus Ross trong Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) và Black Widow (2021).

Những lần xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel của nam diễn viên William Hurt.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ đã dành lời chia buồn và tưởng nhớ William Hurt. Albert Brooks, bạn diễn của ông trong tác phẩm Broadcast News (1987) chia sẻ: “Thật buồn khi nghe tin anh ấy đã ra đi. Những ngày tháng làm việc cùng William trên phim trường Broadcast News thật đáng nhớ. Anh ấy sẽ được thương nhớ rất nhiều”.

Tài tử Mark Ruffalo, thủ vai Hulk/Bruce Banner trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel viết trên Twitter: “Giới diễn viên lại mất thêm một gương mặt lớn. Một diễn viên tài năng, một tâm hồn vĩ đại. Mong ông yên nghỉ”.

“Thật buồn khi nghe tin William Hurt qua đời. Cậu ấy đã phá bỏ khuôn mẫu với vai diễn đoạt Oscar trong Kiss of the Spider Woman, mang lại tiếng cười bằng Broadcast News và khiến trái tim người xem tan vỡ trong The Accidental Tourist. Một mất mát lớn lao với thế giới. Mong cậu an nghỉ giữa ngàn sao”, nam diễn viên George Takei viết.