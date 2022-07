Ngôi sao bất chấp tất cả để đóng phim

Tom Hiddleston đóng vai nhân viên điều hành khách sạn trong bộ phim The Night Manager. Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên đã trải qua một đêm làm quản lý cho khách sạn cao cấp. “Công việc này chỉ có vẻ hào nhoáng. Có một đám cưới diễn ra trong phòng khiêu vũ ở tầng hầm, những người ở tầng trên lại phàn nàn về điều đó. Tôi đã rất vất vả để đôi bên vui vẻ”, nam diễn viên nhớ lại. Do quay phim trong khách sạn, nhiều lúc Tom bị nhầm là quản lý khách sạn. Anh vẫn vui vẻ khi được nhiều người nhờ phục vụ. Ảnh: The Ink Factory.