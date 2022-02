Ngôi chùa nghìn năm tuổi có 2 bảo vật quốc gia

Tượng Mạc Thái Tổ có chiều cao 63 cm, bề ngang 37 cm, được tạo tác theo phong cách tượng tròn với dạng thức kiểu tượng hậu. Tượng có khuôn mặt trái xoan, mắt tròn to, mũi phồng, đầu mũi khá to, miệng nhỏ hơi mím, tai to, cằm nhọn. Tổng thể tượng thể hiện người quyền thế, hoàng gia.