Ngọc Huyền: 'Tôi được nhận vai sau 3 ngày casting'

Ngọc Huyền cho biết cô đang theo chương trình cao học thuộc Đại học Sư phạm. Bên cạnh đó, cô mong muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (sinh năm 1997) là một trong những gương mặt mới của lĩnh vực phim truyền hình hiện nay. Cô từng tham gia phim Những ngày không quên và mới nhất là nhân vật Mai của Mặt nạ gương.

Tôi cũng phải casting rồi mới được chọn

- Cơ duyên nào đưa Ngọc Huyền đến với lĩnh vực phim ảnh?

- Ngành học của tôi đúng là không liên quan đến nghệ thuật. Nhưng từ những năm trung học phổ thông, tôi bắt đầu đi chụp ảnh mẫu và may mắn một số bộ hình được chú ý trên mạng. Năm 2020, một người anh tôi quen gợi ý đến thử vai trong phim Những ngày không quên. Và thế là tôi thử sức.

Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng đóng phim. Tôi học chuyên ngành tâm lý ở Đại học Sư phạm. Đúng là cơ duyên. Cuối cùng, tôi lại đi đóng phim.

Với bộ phim thứ hai này, tôi cũng phải đi casting cùng nhiều bạn trẻ khác. Ban đầu, tôi không nghĩ mình được chọn. Bởi những bạn học điện ảnh diễn tốt hơn. Khoảng ba ngày sau, tôi được thông báo nhận vai.

- Đạo diễn có từng nói về lý do lựa chọn chị?

- Khi đi quay, đạo diễn Bùi Quốc Việt mới chia sẻ rằng trong buổi casting có thể tôi không phải người diễn tốt nhất. Song đạo diễn nhìn thấy đặc điểm của nhân vật Mai ở trong tôi. Đó là sự vui vẻ, nhí nhảnh, năng lượng tích cực.

Tôi nghĩ bên cạnh diễn xuất, yếu tố hợp vai cũng khá quan trọng. Nhưng hợp vai không có nghĩa là dễ. Đối với tôi, vai này khó hơn hẳn vai Jun của Những ngày không quên.

Lúc mới nhận kịch bản, tôi cũng mường tượng Mai là nhân vật dễ hóa thân, nên không lo lắng.

Tuy nhiên, đến lúc ra hiện trường, thú thực tôi hoang mang. Tôi bị nhắc nhở nhiều vì thể hiện chưa tốt. Đạo diễn nói một câu mà tôi nhớ mãi: "Em nên nhớ rằng không có vai diễn nào là dễ, kể cả vai nhỏ nhất". Qua bộ phim này, tôi học được nhiều thứ, có thêm kinh nghiệm.

Ngọc Huyền là một trong những gương mặt mới của màn ảnh Việt.

- Cụ thể, chị gặp khó khăn ở những phân cảnh như thế nào?

- Đó là những cảnh tâm lý, phải thể hiện sự hoảng loạn, sợ hãi. Như chị cũng biết, trong quá trình làm việc, ê-kíp không quay theo trình tự diễn biến phim, mà theo bối cảnh. Với một người chưa qua trường lớp như tôi, đây quả là thử thách.

Chẳng hạn, ở giai đoạn đầu, tôi chưa quen bạn diễn nên thiếu sự kết nối. Vì thế, khi diễn cảnh tình cảm cùng “mẹ” Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan đóng mẹ của Ngọc Huyền trong phim - PV) và chị Thu Trang, tôi cứ bị chật ra ngoài.

Về sau, khi đã thân thiết hơn, mọi thứ suôn sẻ. Thậm chí, có cảnh tôi và mẹ Lan không dám nhìn mặt nhau. Bởi cứ nhìn là khóc, cảm xúc bị đẩy ra sớm.

Trong phim này, tôi diễn với mẹ Ngọc Lan nhiều nhất. Mẹ nói có cảm giác tôi giống như con gái thật. Với chị Trang, ở hậu trường, chúng tôi cũng xưng hô thân mật như chị em trong nhà. Mọi người đều hướng dẫn, chỉ bảo tôi những cảnh khó và động viên.

- Vậy còn với Bình An, người đóng bạn trai của chị trong "Mặt nạ gương"?

- Tôi và anh An chia sẻ với nhau rất thoải mái. Lúc đầu, tôi hơi ngại ngùng khi phải quay cảnh hôn. Anh An khuyên tôi không nên căng thẳng. Đa số phân cảnh của hai nhân vật này là vui vẻ, nhí nhố. Phải đến chặng cuối, họ mới gặp biến cố tình cảm. Đó cũng là lúc tôi thực sự cảm thấy thương nhân vật Khải của anh An.

Không muốn bị đóng khung ở dạng vai dễ thương

- Phân cảnh nào trong phim ấn tượng hoặc ám ảnh nhất đối với chị?

- Ở giai đoạn gia đình gặp biến cố, Mai trải qua những cú sốc liên tiếp. Có những cảnh buồn đến mức nhân vật không khóc được. May mắn những cảnh này được quay ở giai đoạn cuối, tôi nghĩ mình đã thể hiện tốt, cảm xúc đầy hơn.

Mai có lẽ là nhân vật ngây thơ nhất, luôn nhìn cuộc đời màu hồng. Các nhân vật khác trong phim đều mang một lớp "mặt nạ". Khi mặt nạ ấy bị lột ra, những sự thật trần trụi được phơi bày. Ngay cả người thân yêu nhất đối với Mai cũng có quá khứ đen tối mà cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới.

Ngọc Huyền thừa nhận điểm yếu về đài từ và cần cố gắng nhiều hơn.

- Khi xem phim, chị nhận thấy bản thân có điểm yếu gì cần khắc phục?

- Điểm yếu nhất của tôi là đài từ. Tôi chưa biết điều chỉnh giọng nói theo cảm xúc. Ví dụ khi buồn hoặc sốc, giọng nói phải khác. Ở hiện trường, tôi đã cố gắng. Nhưng khi xem lại, đúng là mình thể hiện chưa tốt. Tôi cần phải học, trau dồi hơn nữa.

Tôi vẫn luôn nói là mình may mắn khi được trao cơ hội. Sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại trường, chắc chắn tôi sẽ theo học khóa diễn xuất. Tôi không muốn chỉ đóng khung ở dạng vai nhí nhảnh, dễ thương. Tôi mong muốn bản thân sẽ chuyên nghiệp và đa dạng hơn.

- Ngọc Huyền từng chia sẻ tự ti về ngoại hình. Điều gì đã khiến chị thay đổi và quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất trong tương lai?

- Tôi nghĩ là nhờ bộ phim này. Chị biết không, những ngày đầu đi quay, tôi đã xin đạo diễn cho đi giày cao hoặc đứng lên bục để lên hình đẹp hơn. Nhưng đạo diễn bảo tôi rằng không cần quan tâm điều đó. Người diễn viên quan trọng nhất là tập trung vào diễn xuất. Thấp, cao, béo hay gầy, ê-kíp sẽ có cách khắc phục.

Những lời nói ấy khiến tôi có động lực hơn. Tất nhiên, tôi biết chiều cao cũng quan trọng. Nhưng thứ mà tôi có thể cải thiện và tập trung chính là diễn xuất.

Trong buổi chia tay đoàn phim cách đây khoảng một tháng, tôi khóc vì đã vượt qua thử thách, vượt qua chính mình. Trước đó, tôi hoang mang lắm, tự hỏi mình có sai khi nhận vai hay không. Có thể tôi chưa đạt được 100% kỳ vọng của đạo diễn, nhưng tôi đã hoàn thành.

Nếu nói không áp lực là nói dối

- Chị không muốn bị đóng khung ở hình mẫu vai diễn dễ thương, nhưng lại có gương mặt trẻ hơn tuổi. Chị có cho rằng đây là hạn chế, sẽ khó được giao vai chững chạc?

- Đúng là gương mặt tôi trẻ hơn tuổi. Tôi cũng nghĩ không biết sau vài năm nữa, mình có già dặn, chững chạc hơn không. Nhưng tôi mong về diễn xuất, mình sẽ có đủ độ chín nhất định. Và tôi vẫn giữ quan điểm nếu diễn xuất nổi bật, bạn sẽ có cơ hội.

"Tôi từng xin đạo diễn cho đi giày cao hoặc đứng lên bục để lên hình đẹp hơn", Ngọc Huyền chia sẻ.

- Gia đình ủng hộ hay phản đối chị theo nghề diễn sau khi đã có bằng sư phạm?

- Ban đầu, tôi không được ủng hộ. Bố mẹ tôi đều làm trong quân đội, muốn con gái theo ngành sư phạm ổn định, rồi kết hôn. Nhưng sau đó, nhận thấy tôi yêu thích, bố mẹ tạo cơ hội cho theo đuổi đam mê và trải nghiệm. Bố mẹ cũng đặt ra điều kiện tôi phải hoàn thành học thạc sĩ ngành giáo dục. Khoảng 7 tháng nữa, tôi sẽ bảo vệ luận văn.

Tôi nghĩ bố mẹ hiểu mình, nên họ không quá lo lắng khi tôi đi theo con đường này. Thú thực tôi cũng là một người có những suy nghĩ cổ hủ riêng đấy.

- Chị học sư phạm là theo mong muốn của cha mẹ?

- Không, ngày xưa tôi cũng thích làm giáo viên. Uớc mơ đó theo tôi bao nhiêu năm. Tôi nghĩ ở mỗi thời điểm, mỗi người sẽ cảm thấy phù hợp để làm một thứ, chứ không nhất thiết phải chọn một trong hai. Hiện tại, tôi muốn tiếp tục phát triển nghề diễn. Biết đâu sau này tôi lại trở thành giáo viên và vẫn có thể đóng phim.

- Gần đây, màn ảnh Việt xuất hiện nhiều gương mặt mới. Chị nghĩ sao về sự cạnh tranh trong lĩnh vực này?

- Tôi có để ý, quan sát những diễn viên trẻ hiện nay. Đôi khi, tôi cũng thấy buồn khi các bạn làm tốt hơn mình. Nếu nói không áp lực là nói dối.

Nhưng cũng nhờ đó, tôi biết mình càng phải cố gắng hơn nữa. Tôi thường tâm sự những trăn trở của mình với một người bạn trong nghề bằng tuổi. Và bạn ấy chính là động lực để tôi phấn đấu.

- Chị ấn tượng với diễn viên truyền hình nào nhất hiện nay?

- Tôi xin phép không tính mẹ Ngọc Lan và chị Thu Trang vì sợ tình cảm cá nhân xen vào. Tôi yêu thích chị Thu Quỳnh, Bảo Thanh. Đối với tôi, đây là hai diễn viên có khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Đó cũng là điều tôi hướng đến.