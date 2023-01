Ngọc Châu và 8 người đẹp Đông Nam Á tại Hoa hậu Hoàn vũ

Ngọc Châu đang ở Mỹ để thi Miss Universe 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ). Do lùi lịch, Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 được tổ chức vào đầu năm 2023. Để chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhì thế giới, cô đã dành thời gian tập luyện các kỹ năng cùng huấn luyện viên Philippines. Ngọc Châu có chiều cao 1,74 m, hình thể cân đối, khỏe khoắn, nét đẹp ngọt ngào. Điểm hạn chế của cô là an toàn, chưa bộc lộ được cá tính. Do đó, sắp tới, người đẹp cần nỗ lực thể hiện trong khuôn khổ cuộc thi. Ảnh: FB Ngọc Châu.