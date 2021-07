Ngoại truyện 'Vương triều xác sống' có gì hấp dẫn?

Tập đặc biệt "Kingdom: Ashin of the North" sẽ giải đáp nguồn gốc loại thảo mộc saengsacho và nguyên nhân dịch bệnh bí ẩn.

Theo The Korea Times, ngoại truyện Kingdom: Ashin of the North sẽ giải đáp những câu hỏi như Saengsacho - loại thảo mộc giúp người chết hồi sinh - đến từ đâu, nguồn gốc của dịch bệnh và chuyện gì đã xảy ra ở phương Bắc. Đạo diễn Kim Seong Hun khẳng định Kingdom: Ashin of the North là phần hấp dẫn nhất của loạt phim.

Biên kịch Kim Eun Hee tiết lộ nội dung Kingdom: Ashin of the North liên quan chặt chẽ với phần thứ ba của loạt phim zombie nổi tiếng. "Tôi đang viết kịch bản cho phần thứ ba thì nảy ra ý tưởng làm tập đặc biệt", Kim Eun Hee chia sẻ với SCMP.

Jun Ji Hyun trở lại màn ảnh với bộ phim về đề tài xác sống.

Ngoài ra, biên kịch Kim hy vọng Jun Ji Hyun đảm nhận vai diễn Ashin khi xây dựng nhân vật này.

"Ashin là chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm, nhưng lại có nhiều tổn thương trong tâm hồn. Jun Ji Hyun nổi tiếng với thể loại rom-com (hài lãng mạn). Bên cạnh đó cô ấy cũng để lại ấn tượng với khán giả khi thể hiện các nhân vật có nội tâm phức tạp trong The Berlin File và Assassination", Kim Eun Hee trả lời SCMP.

Jun Ji Hyun bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tham gia Kingdom: Ashin of the North. Người đẹp 40 tuổi cho biết cô là người hâm mộ của loạt phim. Do vậy, Jun Ji Hyun đã đồng ý ngay khi nhận được lời mời của biên kịch Kim Eun Hee. Nữ diễn viên thậm chí kể cô đã năn nỉ biên kịch cho đóng một vai, dù chỉ là vai xác sống.

Nội dung loạt phim Vương triều xác sống xoay quanh người dân Joseon chống lại dịch bệnh bí ẩn dưới sự lãnh đạo của Thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon). Ở đoạn kết phần 2, Lee Chang đã đến vùng đất phương Bắc và chạm trán Ashin khi đang điều tra nguồn gốc loài thảo mộc saengsacho.

Kingdom: Ashin of the North, tập đặc biệt của loạt phim zombie nổi tiếng, được phát sóng ngày 23/7.