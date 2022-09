Ngoại trưởng Nga cảnh báo phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow vẫn chưa từ bỏ khả năng đối thoại với phương Tây, nhưng sẽ không là bên "mở lời trước" trong tình hình hiện nay.

"Họ thậm chí không xấu hổ khi nói đến những bất lợi trên đất nước chúng tôi, mà còn muốn phá hủy và chia cắt Nga. Nói cách khác là khiến một thực thể độc lập biến mất khỏi bản đồ thế giới", CNN dẫn lời ông Lavrov hôm 24/9.

Theo ngoại trưởng Nga, thế giới đang trải qua khoảnh khắc khó khăn, khủng hoàng gia tăng và an ninh suy giảm nhanh chóng. "Thay vì đối thoại công bằng và tìm kiếm đồng thuận, chúng ta phải giải quyết với thông tin sai lệch, dàn dựng và khiêu khích trắng trợn", TASS dẫn lời ông Lavrov.

Liên quan đến các hoạt động trưng cầu dân ý ở 4 vùng ly khai Ukraine, ông Lavrov nói rằng toàn bộ lãnh thổ của Nga đang hoặc sẽ được công nhận trong hiến pháp sẽ được Moscow bảo vệ toàn diện.

Ông nói rằng Nga vẫn chưa từ bỏ đối thoại với phương Tây, nhưng sẽ không là bên mở lời trước. Ông cảnh báo viện trợ vũ khí cho Kyiv đồng nghĩa với việc phương Tây là một bên trong xung đột.

Ông Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Nga cho hay nhiều bên đã đề nghị làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine, nhưng Moscow muốn biết được đàm phán sẽ mang lại kết quả gì. Ông nói rằng không chỉ nên giới hạn đàm phán giữa Nga và Ukraine, khi còn nhiều bên đã viện trợ cho Kyiv.

Ông Sergei Lavrov dẫn lại những nơi Mỹ can thiệp trong quá khứ, hỏi rằng "hãy kể tên một nước Mỹ can thiệp mà khiến cuộc sống tốt đẹp hơn". "Chúng ta đều nhớ những lời đồn đại sai lầm dẫn đến sự can thiệp vào Nam Tư, Iraq, Libya, đều xa nước Mỹ, đã lấy đi sinh mạng hàng trăm nghìn dân thường".

Ông Lavrov đã không có mặt trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 22/9, nhưng đã ra tuyên bố bác bỏ sự lên án của quốc tế.