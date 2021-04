Ngoại trưởng New Zealand: Trung Quốc ngày càng hung hăng và bạo gan

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta hôm 20/4 bày tỏ lo ngại về các hành động gần đây của Bắc Kinh, và nhấn mạnh hướng tiếp cận độc lập về đối ngoại của New Zealand.

Trả lời Đài phát thanh New Zealand RadioNZ hôm 20/4, bà Mahuta nói: "Trung Quốc đang dựa vào các hành động trừng phạt và một số cách thức khác để khẳng định mình trong khu vực. Chúng tôi quan ngại về điều đó”.

Bà Mahuta đồng ý rằng trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng "hung hăng, cả quyết và bạo gan", trở thành thách thức với khu vực.

Ngoại trưởng New Zealand bình luận như trên trước thềm cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Marise Payne, diễn ra trong ngày 21/4. Vấn đề Trung Quốc dự kiến là chủ đề trao đổi giữa hai bên.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành.

Thời gian qua, Australia và một số nước bị Trung Quốc áp đặt hạn chế hoặc ngưng nhập khẩu một số mặt hàng quan trọng. Bắc Kinh coi đây là công cụ trừng phạt những nước chống đối mình.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta. Ảnh: RNZ.

Nói về những quan ngại với tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, Ngoại trưởng Mahuta cho biết nước này chú trọng xây dựng sự đồng thuận rộng rãi ở góc độ khu vực, thay vì tiếp cận vấn đề theo cách của Five Eyes (Ngũ Nhãn).

Liên minh tình báo Five Eyes do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của 4 nước New Zealand, Australia, Anh và Canada.

"Five Eyes được thiết lập cho một mục đích cụ thể, chứ không phải để đối phó riêng với Trung Quốc. Không phải cứ việc gì về Trung Quốc cũng đem Five Eyes ra", bà Mahuta nói.

Theo bà, New Zealand độc lập về chính sách đối ngoại, và đó là cách tiếp cận truyền thống của quốc gia này. Do vậy, New Zealand sẽ không làm theo cách của một số nước trong việc áp đặt trừng phạt với Bắc Kinh.

Dù không tán thành việc mở rộng vai trò của Five Eyes, bà Mahuta khẳng định New Zealand ủng hộ liên minh, gọi đây là "quan hệ đối tác an ninh và tình báo quan trọng".