Ngoại trưởng Iran bị lộ đoạn ghi âm chỉ trích tướng Suleimani

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã chỉ trích tầm ảnh hưởng của chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tướng Qassem Suleimani đối với chính sách đối ngoại của nước này.

Trong một đoạn băng ghi âm bị rò rỉ, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã thừa nhận ảnh hưởng của chính ông đối với chính sách đối ngoại của Iran đôi khi bằng không.

Theo Guardian ngày 24/4, những chỉ trích chính thức về ảnh hưởng của IRGC đối với chính sách đối ngoại của Iran là cực kỳ hiếm. Lời chỉ trích của ngoại trưởng Iran bị rò rỉ từ đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn hồi tháng 3.

Tướng Suleimani (giữa) đã bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào tháng 1 năm ngoái. Ảnh: CNN

Trong những câu được công bố từ cuộc phỏng vấn, ông Zarif mô tả việc IRGC áp đặt chính sách đối ngoại lên Bộ ngoại giao Iran giống như một cuộc chiến tranh lạnh. Ông cũng phàn nàn rằng có một nhóm người ở Iran nhìn mọi vấn đề qua lăng kính an ninh và an ninh ảnh hưởng đến ngoại giao nhiều hơn là ngoại giao đối với an ninh.

Ông tuyên bố các lực lượng trong nước đã cố gắng làm gián đoạn việc đi đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với nhóm P5+1 và EU, bao gồm một cuộc tấn công vào đại sứ quán Arab Saudi. Ông cũng nói rằng ông Suleimani đã đến Moscow ngay sau thỏa thuận để cố gắng chấm dứt sự ủng hộ của Nga đối với thỏa thuận.

Các lời trích được công bố (của cuộc phỏng vấn) cũng cho thấy ông Suleiman đã từ chối yêu cầu của Bộ Ngoại giao về việc không thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bao gồm việc không sử dụng các hãng hàng không quốc gia của Iran để vận chuyển hàng hóa tới Syria.

Một số người cho rằng vụ rò rỉ đã được dàn xếp để làm mất uy tín trong nước của ngoại trưởng Iran, trong khi có ý kiến cho rằng cuộc phỏng vấn là một nỗ lực của ông Zarif để minh oan cho những thất bại trong chính sách đối ngoại của Iran.

Bộ Ngoại giao nước này cho biết nếu được cho phép sẽ công bố toàn bộ bài phỏng vấn để loại bỏ những thông tin xuyên tạc.