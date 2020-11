Ngoại hình thời trẻ của Lý Minh Thuận

Năm 1995, Lý Minh Thuận được một người bạn giới thiệu công việc người mẫu. Anh tham gia cuộc thi Tài hoa tân tú chỉ với lý do kiếm giải thưởng, giải quyết khó khăn tài chính. Song, Lý Minh Thuận đạt giải Á quân và chính thức bước vào giới giải trí. Năm 1997, dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, anh vẫn giành giải Nam chính xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Star Awards của Singapore với tác phẩm The Price Of Peace.