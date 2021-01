Ngoại hình thay đổi của tỷ phú USD Kylie Jenner

Kylie Jenner ra mắt khán giả vào năm 2007 trong show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô bé lúc ấy mới 10 tuổi không gây ấn tượng về ngoại hình mảnh khảnh, dáng vẻ nhút nhát và rụt rè của Kylie càng khiến cô mờ nhạt. Ảnh: Daily Mail.