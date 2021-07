Ngoại hình thay đổi của Jared Leto trong phim về đế chế Gucci

Trong “House of Gucci”, Jared Leto tiếp tục rũ bỏ hình ảnh quyến rũ, thời thượng đời thường để hóa thân thành người đàn ông trung niên hói đầu với lối ăn mặc sặc sỡ.

Ngày 30/7, trailer đầu tiên của House of Gucci, tác phẩm mới từ đạo diễn Ridley Scott có sự góp mặt của các tài tử, minh tinh hạng A Hollywood như Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino đã ra mắt.

Nếu Lady Gaga hút mắt khán giả bằng phong thái kiêu kỳ và những bộ cánh sang trọng, thì trong đoạn giới thiệu, tài tử Jared Leto gây sững sờ vì tạo hình không thể nhận ra.

Trong House of Gucci, Jared Leto thủ vai Paolo Gucci, con trai của Aldo Gucci (Al Pacino). Ông từng giữ vị trí phó chủ tịch và giám đốc điều hành nhà mốt Gucci vào năm 1953 nhưng bị sa thải vào năm 1954 vì thiếu năng lực. Paolo Gucci đã bán cổ phần của mình tại Gucci cho Investcorp và bắt đầu gây dựng một thương hiệu thời trang mới.

Nguyên mẫu Paolo Gucci (phải) và Jared Leto trên poster House of Gucci (trái). Ảnh: Getty Images/MGM.

Tại thời điểm vụ ám sát trong House of Gucci diễn ra, Paolo Gucci đang ở những ngày cuối đời, chống chọi với căn bệnh viêm gan. Trên màn ảnh, để vào vai người đàn ông 64 tuổi mang trọng bệnh, Jared Leto đã phải nhờ tới sự trợ giúp của các bộ phận giả và lớp hóa trang cầu kỳ.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ họ không thể nhận ra Jared Leto trong bộ dạng trán cao, đầu hói, râu kẽm, da chảy xệ và hình thể nặng nề - những đặc điểm nhận dạng của nguyên mẫu Paolo Gucci những năm cuối đời. Sự đối lập, có phần lạc lõng, của nhân vật giữa gia tộc Gucci càng được nhấn mạnh bằng những bộ cánh cầu kỳ mang tông màu tím, hồng nổi bật.

Jared Leto từng giảm cân tới mức chỉ còn da bọc xương để thủ vai người đàn ông chuyển giới mắc AIDS trong The Dallas Buyers Club (2013) hay mang lớp hóa trang kỳ quái khi vào vai phiên bản Joker “tay chơi” trong Suicide Squad (2016) và Zack Snyder’s Justice League (2021)… Nhưng đây là lần đầu tiên tài tử thay đổi toàn diện từ khuôn mặt tới ngoại hình cho một vai diễn.

Sự thay đổi khá lớn của Jared Leto. Ảnh: MGM.

Tuy nhiên, khi tạo hình Jared Leto trong vai Paolo Gucci được tiết lộ hồi đầu năm, nó đã bị Patrizia Reggiani - nguyên mẫu nhân vật của Lady Gaga - chê bai. Chia sẻ với AP, bà Reggiani cho biết mình không vừa mắt với cái đầu hói cùng bộ vest nhung màu oải hương mà Jared Leto mặc trên phim trường và gọi nó là “một thảm họa”. “Tôi cảm thấy bị xúc phạm”, bà cho hay.

House of Gucci được lấy cảm hứng từ cuốn sách The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của Sara Gay Forden, xoay quanh vụ ám sát Maurizio Gucci (Adam Driver) - cháu trai của nhà sáng lập thương hiệu thời trang Gucci.

Năm 1995, Maurizio Gucci - người từng ngồi ghế lãnh đạo nhà mốt danh tiếng - bị sát thủ bắn chết bên ngoài văn phòng làm việc. Vụ án khiến cả xã hội Italy đương thời chấn động. Người vợ cũ Patrizia Reggiani, một nhân vật có tiếng trong ngành thời trang cao cấp, bị buộc tội âm mưu giết người.

House of Gucci dự kiến phát hành tại rạp vào tháng 11.