Ngoại hình ngày càng khác lạ của Minzy

Tháng 4/2017, giọng ca 26 tuổi chính thức ra mắt solo với sản phẩm mang tên Minzy Work 01: “Uno”, trong đó có ca khúc chủ đề Ninano. Album lọt vào bảng xếp hạng Billboard World Albums và giành vị trí số 2. Sau đó, tháng 12/2018, Minzy phát hành ca khúc solo bằng tiếng Anh đầu tiên là All of You Say.