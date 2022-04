Ngoại hình mẫu nam đầu tiên của Victoria's Secret

Darren Barnet là con lai 3 dòng máu, gương mặt điển trai, chiều cao 1,8 m. Anh đóng nhiều phim trước khi gia nhập Victoria's Secret với tư cách người mẫu.

Theo South China Morning Post, Victoria's Secret đang tập trung vào kế hoạch tiếp thị đa dạng và toàn diện hơn cho thương hiệu. Mới nhất, hãng thông báo chiêu mộ người mẫu nam đầu tiên, đó là Darren Barnet.

Darren Barnet xuất hiện trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập phi giới tính thuộc dòng sản phẩm PINK, bao gồm quần short, áo phông, phụ kiện và nhiều thứ khác. Cú bắt tay với Barnet đã mở ra hướng mới cho phân khúc thời trang từng chỉ nhắm vào nhóm khách hàng là nữ sinh đại học này.

Vẻ điển trai, nam tính của Darren Barnet trong hình ảnh khoe body. Ảnh: @darrenbarnet.

Giám đốc điều hành của PINK - Amy Hauk - chia sẻ trên People: "Darren Barnet là hình mẫu tích cực cho thanh thiếu niên. Khi Victoria's Secret tập trung mở rộng sản phẩm tôn vinh sự đa dạng giới tính, chúng tôi muốn đảm bảo người mẫu không chỉ đại diện cho thông điệp của hãng mà còn thể hiện được cá tính và sự tự tin".

Cảm hứng trong sự nghiệp diễn xuất

Darren Barnet sinh năm 1991 tại Los Angeles, Mỹ. Mẹ anh là người gốc Nhật Bản, cha mang hai dòng máu Đức và Cherokee - bộ lạc thổ dân châu Mỹ.

Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ, Barnet còn thông thạo tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Ấn tượng về chàng cử nhân Nghệ thuật của Đại học Berry là gương mặt lai cuốn hút, mắt màu mật ong, chiều cao 1,8 m, thân hình rắn rỏi nhờ chơi bóng chuyền.

Teen Vogue cho biết Barnet đã học diễn xuất từ lúc 5 tuổi và chính thức theo đuổi sự nghiệp đóng phim vào năm 2011 bằng những vai nhỏ trong series truyền hình. Nam diễn viên đã đóng nhiều phim như American Pie Presents: Girls' Rules, Love Hard, This is Us, Agents of S.H.I.E.L.D... Tác phẩm giúp anh được chú ý nhất là Never Have I Ever chiếu trên Netflix.

Trong Never Have I Ever, Barnet đảm nhận vai Paxton Hall-Yoshida. Ban đầu tên nhân vật chỉ là Paxton Hall, nhưng khi nhà sản xuất Mindy Kaling thấy Barnet nói chuyện với trợ lý đạo diễn bằng tiếng Nhật, cô đã yêu cầu bổ sung họ của anh vào tên. Cách này giúp Barnet tôn vinh nguồn gốc của mình.

Series Never Have I Ever lấy nước mắt với cảnh ông nội của Paxton Hall-Yoshida bị giam cầm trong chiến tranh. Barnet chia sẻ: "Nhiều người đã liên hệ và cảm ơn tôi vì cảnh này khiến họ khóc khi hồi tưởng về người ông của mình cũng từng trải qua điều tương tự".

Darren Barnet có sự nghiệp phim ảnh tương đối thành công trước khi làm người mẫu. Ảnh: @darrenbarnet.

Darren Barnet sẵn sàng thử tất cả dạng vai. Anh sợ nhất là bị chê chết vai và một màu.

"Tôi có thể trở thành tín đồ thể thao trong phim, đóng vai luật sư hay bác sĩ. Tôi sẽ rất phấn khích khi hóa thân thành kẻ vật lộn với bệnh tâm thần hoặc đại loại là kiểu vai đấu tranh tâm lý dữ dội. Tôi muốn làm mọi thứ", anh chia sẻ trên Collider.

Trong cuộc phỏng vấn với Teen Vogue, Barnet nói anh nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật nhờ theo dõi những tác phẩm của Jim Carrey. Anh nhận mình là người hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao The Mask.

Năm 1994, sau khi thưởng thức Dumb and Dumber, Barnet đã một mực đòi mẹ tạo cho kiểu tóc ngố tàu giống hệt nam chính Lloyd Christmas và chạy quanh nhà để nhại lại những động tác kinh điển của nhân vật.

Barnet thừa nhận trên Elle rằng anh bị thu hút bởi kiểu nhân vật đen tối và nghiêm túc trong phim kinh dị. Nam diễn viên đặc biệt yêu thích phim Joker và những khoảnh khắc điên rồ từng được tạo ra bởi Leonardo DiCaprio.

Những lựa chọn khác trên con đường nghệ thuật

Ngoài diễn xuất, Darren Barnet cũng đang sản xuất bộ phim đầu tiên của anh - tác phẩm kinh dị Apophenia. Barnet mô tả Apophenia giống như cuộc gặp gỡ giữa The Shining (1980) và Shutter Island (2010).

Hồi năm 2018, anh thực hiện bộ phim ngắn đầu tay có tên Glass (tạm dịch: Cốc thủy tinh) và đảm nhiệm một vai trong đó.

Khi không phải đến phim trường, Barnet dành thời gian viết các bài đồng dao và đọc rap. Nam nghệ sĩ đã thu âm nhiều ca khúc và đăng tải trên nền tảng SoundCloud.

Darren Barnet hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng, có thể làm tốt ở nhiều lĩnh vực. Ảnh: @darrenbarnet.

Darren Barnet thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ ông nội Charlie Barnet, cố nghệ sĩ saxophone nổi tiếng trong những năm 1930.

"Đam mê đã chảy trong máu của tôi. Tôi lớn lên cùng với những vần thơ có giai điệu và điều đó giúp tôi viết nhạc dễ dàng hơn. Chắc chắn rằng tôi cảm nhận nhịp điệu tốt nhờ vào sự di truyền từ ông và bố", Barnet bày tỏ khi trả lời Brief Take.

Việc nam diễn viên được Victoria's Secret chiêu mộ làm người mẫu là bước tiến không ngờ trong hành trình của Barnet. Con đường này đã mở ra vô vàn cơ hội cho anh tiếp cận sâu hơn thế giới thời trang và làm đẹp.

Barnet chia sẻ niềm vui khi trở thành người mẫu nam đầu tiên của hãng nội y nổi tiếng: “Tôi yêu công việc mà PINK đang làm. Họ đang tập trung nhiều hơn vào nhận thức về vấn đề sức khỏe tâm thần, sự hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là chủ đề tôi quan tâm. Tôi vinh dự được góp phần đưa những món đồ phi giới tính đến với lớp người trẻ”.