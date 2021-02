Ngoại hình khác lạ của mỹ nam Lee Jong Suk

Người hâm mộ khen ngợi tài tử While You Were Sleeping vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, quyến rũ sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Một số ý kiến còn cho rằng Lee Jong Suk ngày càng thu hút hơn, toát ra chất "nghệ sĩ" hơn sau khi rèn luyện trong quân đội.