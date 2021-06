Ngoại hình khác lạ của Liam Payne

Ngoài ra, Liam Payne khiến khán giả lo lắng khi tiết lộ tình trạng nghiện rượu bắt đầu từ lúc anh hoạt động trong One Direction. "Bạn sẽ làm gì ngoài việc uống rượu sau khi biểu diễn mệt mỏi trước hàng nghìn người và kẹt lại ở nơi xa lạ, không thể đi đâu?", anh nói. Ngôi sao sinh năm 1993 cho hay anh sử dụng thuốc động kinh như liệu pháp an thần do bản thân thường có tâm trạng thay đổi vì áp lực hoạt động trong nhóm nhạc nổi tiếng.