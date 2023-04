Ngoại hình khác lạ của bạn trai minh tinh '50 sắc thái'

Justjared đưa tin ngày 9/4, minh tinh Dakota Johnson tay trong tay ca sĩ Chris Martin trên đường phố Malibu (California, Mỹ). Cặp sao có buổi hẹn hò công khai hiếm hoi sau thời gian bận rộn, lịch trình công việc dày đặc.

Nguồn tin cho biết sao phim Fifty Shades of Grey (tựa Việt: 50 sắc thái) và bạn trai đi uống cà phê ở cửa hàng bình dân, sau đó họ vừa đi dạo, vừa trò chuyện và cười đùa. Hai người không tỏ ra tránh né khi bắt gặp ống kính paparazzi.

Trong các bức ảnh, Johnson mặc áo phông kết hợp quần thêu hoa, đội mũ. Martin cũng xuất hiện đơn giản, lộ thân hình gầy hơn trước.

Nguồn tin cho biết: "Chiếc áo phông in dòng chữ Bruce Springsteen của Dakota được lấy cảm hứng từ tuyên bố gần đây của Chris, rằng Bruce đã truyền cảm hứng cho anh chỉ nên ăn một bữa mỗi ngày. Trước đó, Chris đau đáu vì nhận thấy Bruce có vóc dáng đẹp hơn anh ấy".

Theo Justjared, thủ lĩnh nhóm Coldplay hiện trông gầy hơn vì anh đang giảm cân. Trong podcast Needs A Friend của Conan O'Brien, nam nghệ sĩ cho biết anh đã cắt thực đơn vào bữa tối và ngừng ăn sau 16h.

Johnson không phản đối Martin giảm cân, song cô khuyên bạn trai nên cân bằng dinh dưỡng và luyện tập để có sức khỏe tốt.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 6 năm yêu nhau của đôi uyên ương. Tuy nên duyên đã lâu, họ vẫn tỏ ra khăng khít, tíu tít với nhau như các đôi trẻ lúc mới yêu. Họ không ngại thể hiện tình cảm nhưng hạn chế chia sẻ về nửa kia trên mạng xã hội.

Lần hiếm hoi đề cập bạn trai khi trả lời phỏng vấn Elle Magazine, minh tinh bày tỏ: "Chúng tôi rất thích dành thời gian cho nhau ở nhà. Tôi và anh ấy đã gắn bó khá lâu. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi chơi, nhưng cả hai cảm thấy tuyệt vời hơn khi ở nhà vì ấm cúng và riêng tư".

