Ngoại hình hai nam diễn viên gen Z đóng 'Avatar 2'

Trước khi gia nhập thương hiệu Avatar, Flatters đóng vai phụ trong vài dự án như sitcom So Akward, phim The forgotten battle. Tuy nhiên, Avatar: The way of water mới chính là bộ phim mang tính bước ngoặt của nam diễn viên. Theo chia sẻ, Flatters casting vào vai Neteyam năm 16 tuổi. Hiện tại, anh đã bước sang tuổi 22. Ảnh: @jamieflatters.