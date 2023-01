Ngoại hình gây lo lắng của Chung Hân Đồng

Chung Hân Đồng vừa xuất hiện trong diện mạo gầy gò với xương ngực và xương quai xanh lộ rõ. Khán giả cho rằng cô đang giảm cân quá nhiều.

Ngày 16/1, HK01 đưa tin Chung Hân Đồng xuất hiện trong buổi livestream và khiến người hâm mộ lo lắng khi chứng kiến thân hình da bọc xương của cô. Nữ diễn viên lộ xương ngực, xương quai xanh gầy trơ trước ống kính. Khán giả bình luận người đẹp Hong Kong giảm cân quá đà.

Điều này khiến người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Chung Hân Đồng trong giai đoạn bận rộn với lịch trình dày đặc. "Cô ấy đang ngày càng gầy", "Đừng cố giảm cân nữa, cô đã gầy lắm rồi", "Cân nặng của cô ấy sụt khá nghiêm trọng đó", "Phải ăn uống thêm thôi Chung Hân Đồng", công chúng bình luận.

Hình ảnh xương ngực gầy trơ của Chung Hân Đồng gây lo lắng. Ảnh: Sina, On.

Chung Hân Đồng từng mất kiểm soát cân nặng do rối loạn nội tiết tố sau biến cố đời tư. Nữ ca sĩ tăng tới 18 kg, chạm mốc 60 kg. Vì vấn đề ngoại hình, cô luôn cảm thấy căng thẳng khi tham gia sự kiện khi liên tục bị chế giễu, miệt thị.

Năm 2022, nữ ca sĩ bắt đầu ép cân và giảm 13 kg. Người đẹp từng chia sẻ thực hiện ăn kiêng nghiêm ngặt, tập nhiều môn thể thao cùng một lúc để lấy lại vóc dáng mảnh mai. Sau khi giảm cân thành công, Chung Hân Đồng có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp trong showbiz.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Nữ ca sĩ có lịch sử tình trường ồn ào. Cô từng hẹn hò chính thức với 11 tài tử, thiếu gia nổi tiếng. Năm 2008, Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy. Scandal làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và khiến đường tình duyên của cô cũng trở nên trắc trở.

Chung Hân Đồng kết hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 12/2018. Sau ngày cưới, mối quan hệ của cả hai liên tục gặp trục trặc. Tháng 3/2020, họ quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng sau hơn 14 tháng chung sống.

Chung Hân Đồng thừa nhận cô không may mắn trong tình yêu, thường rơi vào tình huống đau khổ vì bị phản bội bởi đàn ông tồi. Dù vậy, nữ diễn viên cho biết vẫn tin tưởng vào tình yêu. Thành viên nhóm Twins mong tương lai có thể tìm được người phù hợp để gắn bó.