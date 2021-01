Ngoại hình gầy gò của Huỳnh Hiểu Minh

Vẻ ngoài gầy gò của Huỳnh Hiểu Minh khiến người đồng nghiệp Doãn Chính lo lắng. Nam diễn viên đã giảm cân liên tục trong thời gian qua.

Ngày 17/1, Sina đưa tin gần đây Huỳnh Hiểu Minh tham dự sự kiện do trang mạng Iqiyi tổ chức. Xuất hiện tại sự kiện, nam diễn viên lộ gương mặt hốc hác, tiều tụy.

Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng trên sóng trực tiếp, Huỳnh Hiểu Minh lộ rõ vẻ gầy rộc, xanh xao đáng báo động, khác xa với vẻ điển trai như trên ảnh đã qua chỉnh sửa.

Hình ảnh gầy đáng báo động của Huỳnh Hiểu Minh trên sóng livestream. Ảnh: Weibo.

Cũng tại sự kiện, nam diễn viên Doãn Chính ngỡ ngàng khi gặp lại Huỳnh Hiểu Minh. Năm 2020, cả hai hợp tác trong dự án Bên kia tóc mai không phải hải đường hồng.

"Sao anh Minh lại gầy thế, toàn xương là xương thế này. Cơ bắp anh đi đâu mất rồi", Doãn Chính hỏi thăm tình hình của người đồng nghiệp. Huỳnh Hiểu Minh càng khiến khán giả lo lắng hơn với tiết lộ cân nặng hiện tại của anh chỉ nhỉnh hơn 60 kg. Trước đó, tài tử cho biết đã giảm 10 kg, từ 79 kg xuống 69 kg.

Thời gian qua, Huỳnh Hiểu Minh phải ép cân để phục vụ cho vai diễn trong Người đội tóc giả (The Man with the Wig). Nhân vật của anh trong phim là gã lái xe taxi tên Mạnh Trung làm việc vào ban đêm, cuộc sống khổ cực, ngoại hình khắc khổ.

Việc sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn khiến tài tử bị suy dinh dưỡng, sức khỏe sa sút, dễ bị mệt tim khi làm việc quá lâu. Người đội tóc giả vừa hoàn tất thời gian ghi hình vào ngày 16/1 sau 70 ngày.

Dáng vẻ gầy rộc, xanh xao của tài tử Tân Bến Thượng Hải được che bằng công nghệ photoshop. Ảnh: Sina.

Ở tuổi 44, Huỳnh Hiểu Minh đang dần rũ bỏ hình tượng nam thần hào hoa trên màn ảnh để hóa thân thành những vật "đời" hơn, có chiều sâu nội tâm. Thành tích không tốt ở nhiều dự án phim trước đây khiến nam diễn viên gặp khá nhiều khó khăn trong việc lấy lại lòng tin của nhiều nhà sản xuất.

"Họ hứa hẹn giao vai cho tôi, nhưng rồi lại gạch tên tôi vào phút cuối. Có lẽ họ nghĩ tôi dựa quá nhiều vào ngoại hình nên đã do dự không muốn giao vai. Tới tận lúc này, tôi vẫn thường xuyên bị từ chối", nam diễn viên nói.

Theo Sina, tác phẩm Lật kèo - bộ phim khắc họa chân thật những góc khuất của những người làm trong ngành PR do anh đóng chính thức lên sóng vào ngày 17/1.