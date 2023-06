Ngoại hình gây chú ý của nữ idol 19 tuổi

Sau concert của IVE mang tên THE PROM QUEENS diễn ra tại Manila, Philippines hồi giữa tháng 6, những hình ảnh của Liz được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn mạng. Hầu hết khán giả cho rằng vẻ ngoài của mỹ nhân 10X trở về đúng với phong độ thời đỉnh cao. Sự thay đổi ngoại hình của nữ idol nhà Starship là thành quả của một quá trình nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Thời điểm mới ra mắt, vẻ ngoài của Liz được công chúng ví như “búp bê sống” nhờ mái tóc vàng kim, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn. Mỹ nhân 10X còn được đánh giá cao nhờ tài năng toàn diện, đặc biệt là khả năng ca hát. Bởi vậy, dù không có độ phủ sóng từ trước đó như Jang Won Young hay Ahn Yu Jin, Liz vẫn nhanh chóng thu về một lượng fan hùng hậu không thua kém hai cựu thành viên nhóm IZ*ONE.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp, Liz đã an ủi người hâm mộ khi trả lời hiện tại cô vẫn ổn và luôn hạnh phúc nhờ có DIVE (fandom của IVE). Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân ngày càng tiến bộ và những lời chỉ trích không còn khiến cô phải phiền lòng nữa.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar, Liz chia sẻ: “Tôi đã có được sự tự tin trong đợt quảng bá lần này. Khi chúng tôi lần đầu tiên được giao bài hát I AM, tôi thực sự muốn làm thật tốt và rất hy vọng bài hát thành công. Có lẽ người hâm mộ đã cảm nhận được sự chân thành của tôi nên họ rất yêu thích bài hát này. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào vì biết rằng sự chăm chỉ của bản thân đã được đền đáp xứng đáng".

Hình ảnh được cho là tăng cân của Liz vào đầu năm 2023 (ảnh trái). Giọng ca chính IVE cho biết được truyền động lực rất nhiều khi nghe ca khúc I AM - bài hát cô yêu thích nhất trong album của nhóm. Bởi lẽ, ý nghĩa đằng sau những câu hát truyền tải đều giống với suy nghĩ và quan điểm của cô. “Tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nói. Và tôi sẽ sống cuộc đời của riêng mình theo cách tôi cho là đúng. Tôi nghĩ nó trùng khớp với ý tưởng của IVE và cũng phù hợp với triết lý cá nhân của riêng tôi”, Liz khẳng định.

