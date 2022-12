Ngoại hình diễn viên đóng vai hoàng thượng trong 'Cấm hôn lệnh'

Theo thống kê của Nielsen Korea, Cấm hôn lệnh đạt tỷ suất 4.6% toàn quốc sau khi lên sóng tập đầu tiên, cao hơn mức rating trung bình của bộ phim Fanletter, Please được chiếu trước đó trên đài MBC. Tập một của Fanletter, Please đạt tỷ suất cao nhất 2%, các tập phim còn lại dao động trong khoảng 0.9%-1.5%. Do đó, Cấm hôn lệnh được xem là có một khởi đầu thuận lợi. Người xem cũng hi vọng nhìn thấy sự đột phá ở Kim Young Dae. Ảnh: Soompi.