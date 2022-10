Ngoài giải 30 tỷ, Volvo Golf Championship Vietnam 2022 mang đến gì?

Sau hai năm gián đoạn, Volvo tiếp tục tạo nên sân chơi cho những người đam mê golf thông qua giải đấu đẳng cấp mang tên Volvo Golf Championship Vietnam 2022.

Kiến tạo sân chơi bổ ích dành cho cộng đồng doanh nhân và khách hàng có niềm yêu thích bộ môn golf là một trong những mục tiêu mà Volvo Car Vietnam hướng tới khi tổ chức giải đấu Volvo Golf Championship Vietnam.

Giải đấu kết nối cộng đồng golfer

Từ thành công của mùa giải 2019 với hơn 400 golfer tham gia thi đấu, hãng xe Thụy Điển đặt mục tiêu mang giải đấu trở thành sự kiện thường niên, để những người yêu mến môn thể thao này được gặp gỡ, giao lưu, kết nối với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước.

Năm nay, giải đấu Volvo Golf Championship Vietnam 2022 trở lại với nhiều điểm đổi mới thú vị tại 2 sân golf đẳng cấp hàng đầu là Long Thành (Đồng Nai) và Sky Lake (Hà Nội).

Sự uy tín và chuyên nghiệp cùng giải thưởng hấp dẫn đã giúp giải đấu đạt được nhiều thành công với hơn 900 lượt đăng ký chỉ sau một ngày công bố, gần 600 golfer trên toàn quốc tham gia tranh tài. Theo ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng được đánh giá lớn nhất Việt Nam trong hệ thống giải đấu nghiệp dư, với giá trị tổng lên đến 30 tỷ đồng .

Video - Golfer chia sẻ tại Volvo Golf Championship Vietnam 2022 Các golfer đánh giá cao giải Volvo Golf Championship Vietnam 2022.

Trước cơ hội mà Volvo Golf Championship Vietnam 2022 mang lại, nhiều golfer đồng thời là khách hàng Volvo đã hào hứng đăng ký tham dự giải đấu năm nay.

Cơ hội chứng tỏ bản thân

Qua màn tranh tài gay cấn, giải đấu là cơ hội để những tay golf tài năng được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thể hiện bản thân. Giải đấu năm nay, chương trình đã tìm ra những golfer xuất sắc như Nguyễn Văn Thống - Best Gross khu vực miền Nam, Hoàng Minh Hưng - Best Gross khu vực miền Bắc. Đây đều là đại diện tài năng của làng golf Việt.

Video - Khoảnh khắc thi đấu tại Volvo Golf Championship Vietnam 2022 Volvo Golf Championship Vietnam 2022 mang đến những màn so tài đẹp mắt của cộng đồng golfer.

Giải đấu cũng có sự góp mặt của anh Nguyễn Đức Ninh - Best Gross Volvo Golf Championship Vietnam 2019.

Nói về kỷ niệm đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế, anh Ninh hào hứng: "Năm 2019, tôi rất vinh dự khi cùng các golfer Việt khác tham dự vòng chung kết Volvo World Golf Challenge được tổ chức ở Nam Phi. Năm ấy, tôi và mọi người được một đoàn xe Volvo ra đón tận sân bay, đưa về khu resort 5 sao nghỉ dưỡng”.

Trong suốt tuần lễ thi đấu, anh Đức Ninh cho biết được chăm sóc chu đáo và kết giao với nhiều golfer đến từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả chung cuộc, anh giành giải Á quân.

Hiểu thêm giá trị sức khỏe và sự an toàn

Trải qua đại dịch Covid-19, mọi người trân quý hơn những gì đang có được ở thời điểm hiện tại, nhất là sức khỏe và sự an toàn bền vững.

Hướng tới sức khỏe lâu dài, các hoạt động thể thao ngoài trời là một trong những cách hiệu quả để nâng cao thể chất và đem lại sự sảng khoái tinh thần. Đó cũng là một trong những động lực để Volvo duy trì hoạt động như giải đấu Volvo Golf Championship Vietnam.

Người tham dự giải không chỉ có cơ hội trải nghiệm tính năng an toàn trên các mẫu xe Volvo.

Bên cạnh những giây phút thi đấu, ban tổ chức tạo điều kiện để golfer trải nghiệm tính năng an toàn của hãng xe đến từ vùng Scandinavia.

Trên mỗi mẫu xe hàng đầu của hãng như Volvo XC60 Recharge, V60 Cross Country, S90L Inscription, Volvo đều chú trọng đến tính năng bảo vệ người trên xe như dây an toàn “3 điểm”, hệ thống điện tử, hệ thống an toàn chủ động City Safety, camera 360 sắc nét… Các sản phẩm của hãng luôn nhất quán với thông điệp lành mạnh, bảo vệ an toàn của hành khách. Qua đó, người dùng có cái nhìn sâu sắc hơn về triết lý thiết kế từ hãng xe luôn đề cao sự an toàn - Volvo.

Video - Golfer trải nghiệm tính năng an toàn của Volvo Tham dự Volvo Golf Championship Vietnam 2022, các golfer còn được trải nghiệm nhiều tính năng an toàn trên các mẫu xe Volvo.

Có thể nói, Volvo Golf Championship Vietnam 2022 đã khép lại một mùa giải thành công không chỉ ở khía cạnh sân chơi golf, mà còn truyền tải được thông điệp đầy nhân văn, hướng tới cuộc sống thể thao, năng động, lành mạnh và an toàn phù hợp cho khách hàng của mình.