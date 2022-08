Ngoại binh Saigon Heat chơi bùng nổ ở chung kết VBA

Madarious Gibbs, ngoại binh của Saigon Heat, ghi 25 điểm trong trận nhà đương kim vô địch thắng Hanoi Buffaloes ở loạt chung kết VBA tối 28/8.

Tối 28/8, trận chung kết đầu tiên giữa Saigon Heat và Hanoi Buffaloes đã kết thúc với chiến thắng dễ dàng 85-75 thuộc về “Ông 30”. Trong đó Madarious Gibbs là cầu thủ nổi bật nhất đội hình Heat.

Gibbs chỉ thiếu một rebounds (bắt bóng bật bảng) để trở thành cầu thủ đầu tiên lập triple-double (3 chỉ số trên 10) ở chung kết VBA. Hậu vệ của Heat ghi 25 điểm, 9 rebounds và 13 kiến tạo. Màn trình diễn xuất sắc giúp Gibbs nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.

Gibbs thăng hoa ở chung kết VBA 2022. Ảnh: VBA.

Trận này, ngôi sao Đinh Thanh Tâm của Buffaloes chơi dưới sức. Anh chỉ ghi vỏn vẹn 2 điểm trong 39 phút thi đấu. Phong độ tồi của Tâm Đinh khiến Buffaloes không thể đôi công với Heat. Ngoài ra, ngôi sao 32 tuổi còn tỏ ra vụng về và chậm chạp khi phòng ngự. Gibbs hưởng lợi nhiều từ khả năng phòng thủ kém của Tâm Đinh. Anh nhiều lần tấn công vào vị trí của Tâm Đinh và mở ra cơ hội ghi điểm cho bản thân lẫn đồng đội.

Gibbs không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ghi điểm, anh còn hỗ trợ đồng đội và phân phối bóng cho Heat. Gibbs có 13 lần hỗ trợ đồng đội ghi điểm, đây là thành tích cao nhất của một cầu thủ trong trận chung kết VBA.

Điểm trừ duy nhất của Gibbs trận này là anh để mất bóng 8 lần (nhiều nhất trận). Tuy nhiên đây là điều dễ hiểu khi Gibbs đảm nhận nhiệm vụ cầm bóng chính của Heat, anh là đối tượng bị các cầu thủ Buffaloes theo kèm chặt chẽ nhất.

Gibbs là ngôi sao quan trọng trong hành trình đi đến chung kết của Heat. Anh có trung bình 21,5 điểm, 7,8 rebounds và 5,8 kiến tạo mỗi trận. Gibbs vừa là tay ghi điểm chủ lực khi Heat bế tắc, vừa là cầu thủ phân phối bóng chính của nhà đương kim vô địch VBA.

HLV Matt Van Pelt từng tiết lộ ông đã chọn Gibbs sau khi tham khảo tư liệu từ hơn 300 ngoại binh. Đến nay, Gibbs chứng minh lựa chọn của HLV Van Pelt là hoàn toàn chính xác.

Với chiến thắng này, Heat dẫn trước Buffaloes 1-0 trong chuỗi chung kết năm nay. Nếu tiếp tục đánh bại đối thủ ở trận tiếp theo, Heat sẽ đặt một tay vào chức vô địch trước khi làm khách ở thủ đô. Chung kết VBA 2022 diễn ra với thế thức Best of Five (Đánh 5 trận, thắng 3).