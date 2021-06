‘Ngọa hổ tàng long’ truyền cảm hứng cho phim siêu anh hùng Shang-Chi

Đạo diễn Destin Daniel Cretton đã lấy cảm hứng từ “Ngọa hổ tàng long” và phim của Thành Long để xây dựng các cảnh giao chiến trong “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

ScreenRant đưa tin trong bài phỏng vấn với Empire Online, đạo diễn Destin Daniel Cretton đã chia sẻ về quãng thời gian tìm tòi, nghiên cứu cũng như hành trình sáng tạo để mang đến cho khán giả phiên bản siêu anh hùng Shang-Chi đúng đắn nhất trên màn ảnh.

Poster chính thức của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings được Disney tung ra hôm 19/4. Ảnh: Marvel Studios.

Khi đề cập đến các cảnh chiến đấu trong phim, Cretton tiết lộ mình đã được truyền cảm hứng từ hai biểu tượng của dòng phim hành động võ thuật: “Ngay từ đầu, chúng tôi đặt mục tiêu bộ phim sẽ mô tả chính xác, tôn trọng và trung thực với dòng phim võ thuật.

Các màn tỉ thí trong phim sẽ khiến người xem hồi tưởng Ngọa hổ tàng long, trong khi một số cảnh khác được truyền cảm hứng từ phim của Thành Long".

"Chúng tôi đã mời các chuyên gia dàn dựng cảnh đấu võ từ Trung Quốc đại lục tới cộng tác cùng dự án. Họ đã xây dựng nhiều cảnh ẩu đả trên đường phố theo phong cách võ thuật đẹp mắt", Cretton chia sẻ.

Vị đạo diễn cho biết: "Chúng tôi chú trọng mọi chi tiết khi xây dựng nhân vật nam chính siêu anh hùng người Mỹ gốc Á đầu tiên thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh ấy không đơn thuần chỉ là siêu anh hùng như bao siêu anh hùng khác hay một bậc thầy kung fu. Shang-Chi là một võ sư siêu phàm, và nhiều hơn thế”.

Trong trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, cảm hứng từ Ngọa hổ tàng long (2000) - tác phẩm võ hiệp của đạo diễn Lý An - thể hiện rõ nét qua cảnh hai nhân vật giao đấu trong khung cảnh một khu rừng. Sự góp mặt của Dương Tử Quỳnh, nàng Du Tú Liên của Ngọa hổ tàng long, trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings càng nhấn mạnh vào sự hồi tưởng này.

Marvel Studios đã tung ra trailer đầu tiên của bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vào ngày 19/4. Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) là một võ sĩ đã từ bỏ sứ mệnh trở thành sát thủ. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực rũ bỏ, bóng ma quá khứ vẫn tiếp tục đeo bám nhân vật.

Thời thơ ấu khắc nghiệt, Shang-Chi được cha (Lương Triều Vỹ) huấn luyện thành sát thủ. Ở tuổi thanh niên, anh cố gắng xây dựng cuộc đời mới. Shang-Chi bị những kẻ khủng bố từ tổ chức Thập Nhẫn của cha truy đuổi. Nữ diễn viên Awkwafina xuất hiện trong trailer với vai người bạn thân thiết của Shang-Chi.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dự kiến phát hành tại rạp vào ngày 3/9.