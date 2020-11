Ngô Thanh Vân: 'Muốn làm phim hay, phải lỳ đòn'

Sau khi khuấy động mạng xã hội với thông tin về Vinaman, Ngô Thanh Vân bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút để sớm bấm máy. Hai buổi casting gần 1.000 ứng viên dường như chưa đủ, cô cho biết tiếp tục tìm kiếm gương mặt ứng viên sáng giá.

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân và ê-kíp liên tục tìm địa điểm thích hợp, chuẩn bị bối cảnh, thiết kế phục trang... phục vụ bộ phim anh hùng. Trong đó, địa điểm quay chủ yếu tại TP.HCM, một số cảnh phải đi tỉnh. Về kịch bản, Ngô Thanh Vân yêu cầu cao sự chỉn chu và đặc sắc. Cô sẵn sàng viết lại nhiều lần đến khi hài lòng. Sau khi chốt đủ phân cảnh, dàn diễn viên sẽ tham gia đào tạo trước khi quay 1-2 tháng. Phim dự kiến khởi quay trong 3 tháng, bắt đầu từ 2/2021.

Song song, Ngô Thanh Vân chạy nước rút khởi quay Thanh Sói. Đồng thời, cô giữ vai trò nhà sản xuất cho hai phim hành động. Nếu Vinaman mang bản sắc anh hùng dân tộc, Thanh Sói hứa hẹn tạo thế hệ đả nữ mới. Cả hai dự kiến ra rạp năm 2021.

Những ngày này, lịch làm việc của Ngô Thanh Vân dày đặc, phải di chuyển liên tục đến phim trường. Cô cho biết thường xuyên xuất hiện cơn đau đầu dai dẳng. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn “lỳ đòn” bởi đã quen với áp lực, chấn thương trong công việc.

“Dù làm diễn viên hay nhà sản xuất, tôi đều tâm niệm phải giữ thể lực mạnh mẽ và trí lực tỉnh táo, nếu không sẽ khiến đoàn phim gián đoạn. Tôi tuyệt đối không để cơn đau làm trì hoãn đam mê và mọi người phải dừng lại chờ mình. Vậy nên, tôi luôn thủ sẵn vài vỉ giảm đau Hapacol 650 trong túi để uống khi đau quá và nhanh chóng lao vào công việc”, Vân bộc bạch.

10 năm đóng phim với 6 vai đả nữ tạo dấu ấn, nữ diễn viên tự tin sở hữu nhiều bí quyết chế ngự cơn đau. Cô từng tham vấn bác sĩ nhiều loại thuốc uy tín, nhưng hiện trung thành với Hapacol 650. Liều 650 mg paracetamol phù hợp thể trạng Ngô Thanh Vân và đa số người Việt.

Vinaman được Ngô Thanh Vân ấp ủ suốt 4 năm qua, bắt tay vào thực hiện hơn 2 năm. Suốt hành trình này, nữ diễn viên trải qua nhiều pha “lỳ đòn” khi vừa ngấu nghiến sửa kịch bản, vừa đóng Hai Phượng.

Ngô Thanh Vân nhớ lại: “Cảnh rượt đuổi ở Sa Đéc mở màn phim, tôi ngã đập vào mạn thuyền suýt bể xương đầu gối, đau đến ngất. Cảnh ném xuống sông, uống no nước rồi nhiễm lạnh. Cảnh kết phim đối mặt với trùm, tôi quay liên tục 17 tiếng đến mức cơ thể cạn kiệt sức lực. Đầu ra lệnh phải làm lại và đánh tiếp, nhưng tay chân không thể nhúc nhích. Muốn làm phim hành động hay phải lỳ đòn, còn đau đầu, đau cơ, cảm lạnh đã có Hapacol 650”.

Chính Ngô Thanh Vân không thể nhớ hết những lần chấn thương trên phim trường, bởi 90% cảnh đều không dùng người đóng thế. Trong lần đóng phim tại Anh, cô hóa cung thủ, không may dây cung đứt văng vào mũi khiến bị thương. Không làm chậm tiến độ đoàn phim, nữ diễn viên dùng ngay thuốc giảm đau để tiếp tục diễn xuất. Viên thuốc “nhỏ nhưng có võ” này không ít lần giúp cô bắt kịp công việc dù đóng phim trong hay ngoài nước.

Đối với Vinaman, Ngô Thanh Vân luôn động viên diễn viên trong đoàn nỗ lực hết sức để cống hiến cho khán giả những cảnh quay mãn nhãn. Dù chuẩn bị tinh thần và thể lực, thêm thuốc men và đội ngũ y tế 24/7, các quay hành động sẽ khiến diễn viên “bầm dập” nhiều. Vì vậy, cô đã chuẩn bị đủ Hapacol 650 cho cả đoàn phim.

