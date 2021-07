Ngô Thanh Vân đóng hậu truyện ‘The Old Guard’

Nữ diễn viên Charlize Theron tiết lộ những thông tin mới về hậu truyện “The Old Guard”, tác phẩm hành động giả tưởng có sự góp mặt của đả nữ Ngô Thanh Vân.

Digital Spy đưa tin trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với Variety, nữ diễn viên Charlize Theron cho biết hậu truyện của tác phẩm hành động ăn khách The Old Guard sẽ sớm đi vào sản xuất. Hiện, kịch bản phim đã hoàn thiện và là dự án được mong đợi bấm máy trong năm 2022.

Ngày 2/7, fanpage chính thức của Ngô Thanh Vân đã xác nhận thông tin đả nữ của màn ảnh Việt sẽ góp mặt trong hậu truyện The Old Guard. "Vậy là tôi sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa nha...", Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân.

Đả nữ Ngô Thanh Vân góp mặt trong The Old Guard với một vai quan trọng. Ảnh: Netflix.

Charlize Theron cũng xác nhận Marwan Kenzari và Luca Marinelli, hai diễn viên thủ vai cặp đồng tính Joe và Nicky đều trở lại trong hậu truyện. “Họ tất nhiên sẽ xuất hiện rồi”, minh tinh cho hay.

Netflix vẫn chưa tiết lộ hướng đi mới của hậu truyện The Old Guard. Bộ phim có thể bám sát nguyên tác graphic novel hoặc phát triển theo một hướng mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng phần phim sẽ tiếp tục khai thác những biến cố ập đến với Andy (Charlize Theron) sau khi năng lực tự phục hồi của cô dần tan biến.

Tiếp đến, Quỳnh (Ngô Thanh Vân), người bạn đồng hành thân thiết của Andy cũng được kỳ vọng quay trở lại trong phần phim mới. Cô đang bị giam trong cũi sắt dưới biển sâu, chịu số phận liên tục chết đuối, hồi sinh rồi tiếp tục chết đuối. Trong lần trở lại, cô quyết trả thù những kẻ đã khiến mình đau khổ suốt hàng nghìn năm.

The Old Guard được phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix vào mùa hè 2020. Sau bốn tuần phát hành, phim được 78 triệu thuê bao chọn xem và lọt vào top 10 tác phẩm có lượt theo dõi cao nhất dịch vụ này.