Ngô Ngạn Tổ - người đàn ông quyến rũ một thời của màn ảnh Hong Kong

Hình ảnh Ngô Ngạn Tổ trong bộ quân phục trở thành thước phim kinh điển trên màn ảnh xứ Hương Cảng, theo On. HK01 nhận xét tài tử là người đàn ông quyến rũ của showbiz Hong Kong. Sau khi lập gia đình vào năm 2010, nam diễn viên theo chân vợ sang Mỹ sinh sống, chuyển hướng hoạt động nghệ thuật sang thị trường Hollywood. Anh từng diễn xuất trong các dự án lớn ở kinh đô điện ảnh như Into the Badlands, Warcraft, Tomb Raider.