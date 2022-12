Ngô Kinh phủ sóng màn ảnh rộng Trung Quốc đầu năm 2023

Từ năm mới dương lịch đến âm lịch, Ngô Kinh góp mặt trong 3 bộ phim điện ảnh khác nhau. Điều này cho thấy sức hút và thế thống trị của nam diễn viên ở showbiz Trung Quốc.

Ngô Kinh hiện là "ông hoàng phòng vé" của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Ngày 31/12, Sina đưa tin đoàn phim Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm do Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hứa Ngụy Châu, Đoạn Bác Văn... đóng chính tung trailer và poster quảng bá đầu tiên. Tác phẩm còn gây chú ý với sự xuất hiện của Ngô Kinh.

Theo Sina, Ngô Kinh nhiều khả năng đóng vai phản diện trong Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm. Anh ở thế đối đầu với nhân vật của Đặng Siêu. Trang tin cho biết đây là lần thứ 2, Ngô Kinh tham gia diễn xuất trong dự án do Du Bạch Mi đạo diễn, Đặng Siêu đóng chính. Anh từng đóng vai khách mời trong Looking Up năm 2019.

Sohu cho biết Ngô Kinh và đạo diễn Du Bạch Mi có giao tình thân thiết. Du Bạch Mi từng sản xuất Chiến lang 2 - tác phẩm giúp Ngô Kinh đổi đời, trở thành thế lực mới trong ngành điện ảnh Trung Quốc. Vì vậy, chỉ cần Du Bạch Mi mở lời sao võ thuật sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ ông. Theo trang tin, Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm có vốn đầu tư của công ty Ngô Kinh.

Ngô Kinh đóng từ vai chính, phụ đến khách mời trong 3 phim điện ảnh khác nhau vào dịp năm mới. Ảnh: Sina.

Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm là tác phẩm điện ảnh thứ 3 mà Ngô Kinh góp mặt trong dịp năm mới dương lịch và âm lịch 2023. Tài tử được đánh giá phủ sóng màn ảnh rộng Trung Quốc với Long Mã tinh thần hợp tác với Thành Long, Lưu lạc địa cầu 2 đóng chính với Lưu Đức Hoa và Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm.

QQ nhận xét Ngô Kinh hiện là "vũ khí thần kỳ" của điện ảnh Trung Quốc. "Phim có Ngô Kinh không lo bị lỗ" là câu truyền miệng trong showbiz. Vì vậy, nam diễn viên trở thành tên tuổi được nhiều nhà sản xuất săn đón, mời đóng từ vai chính, phụ đến khách mời.

Tuy nhiên, việc Ngô Kinh xuất hiện dày đặc trên màn ảnh với vai trò khách mời hay vai phụ ít đất diễn bị đánh giá lạm dụng chiêu trò để câu kéo khán giả. Điều này về lâu dài có thể khiến nam diễn viên bị ảnh hưởng khi tên tuổi không còn gây bất ngờ.

Ngô Kinh hiện là "vua phòng vé" ở Trung Quốc. Theo thống kê của Maoyan, tổng doanh thu phòng vé cá nhân của nam diễn viên là 28,61 tỷ NDT ( 4,1 tỷ USD ). Bom tấn Chiến lang 2, Hồ Trường Tân hay Hồ Trường Tân: Thủy Môn Kiều của anh đóng góp một nửa doanh thu cho phòng vé Trung Quốc trong những năm qua. Sina cho biết tài tử kín lịch đóng phim đến năm 2030.