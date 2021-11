Ngô Kinh kiếm được bao nhiêu tiền từ các phim bom tấn?

Ngô Kinh hiện là gương mặt hút khách nhất tại phòng vé Trung Quốc. Không chỉ có được danh tiếng, những dự án thắng đậm doanh thu còn giúp anh bỏ túi lợi nhuận triệu USD.

Ngày 17/11, Sohu đưa tin tác phẩm Hồ Trường Tân của Ngô Kinh đạt doanh thu phòng vé 5,652 tỷ NDT (hơn 885 triệu USD ) sau 49 ngày công chiếu. Trang tin cho biết sao võ thuật ngoài thù lao, còn nhận được khoản lợi nhuận không nhỏ từ thành công của dự án. Ngô Kinh là một trong những nhà đầu tư của Hồ Trường Tân.

Bỏ túi hàng trăm triệu USD trong 6 năm

Theo Sohu, Hồ Trường Tân có 16 nhà đầu tư, 4 đơn vị chịu trách nhiệm phân phối. Trong đó, công ty Ngô Kinh là một trong những nhà đầu tư lớn, với tỷ lệ góp vốn khoảng 5%. Do đó, anh có thể đút túi lợi nhuận khoảng 70-80 triệu NDT (10- 12,5 triệu USD ), đã cộng thù lao đóng chính.

Hồ Trường Tân được phát hành với mức đảm bảo tối thiểu là hoàn vốn sản xuất 200 triệu USD . Do đó, lợi nhuận thu được sẽ chỉ tính từ mốc 200 triệu USD về sau. Trước khi phân chia lợi nhuận, ê-kíp phải đóng 3,3% thuế, khấu trừ 5% khoản đóng góp vào quỹ phát triển điện ảnh và trả hơn 50% chi phí phát hành cho cụm rạp cùng các khoản phát sinh khác.

Ngô Kinh nhận khoản lợi nhuận hơn 10 triệu USD từ bom tấn Hồ Trường Tân. Ảnh:

Sau khi thanh toán toàn bộ chi phí nói trên, doanh thu còn lại được chia cho 16 nhà đầu tư chính của Hồ Trường Tân là hơn 120 triệu USD . Theo Sina, Bona Film là công ty ăn đậm nhất vì vừa là nhà đầu tư, vừa là nhà phân phối. Theo sau là Huaxia Film, China Film, Shanghai Film, August First Film Studio, Alibaba Pictures và Beijing Dengfeng International - công ty của Ngô Kinh.

Theo Sina, Ngô Kinh tham gia góp vốn sản xuất 9 phim điện ảnh trong 6 năm qua. Tỷ lệ thu lãi của Beijing Dengfeng International là 100%. Vì vậy, nam diễn viên được mệnh danh là "thần bài" của showbiz Hoa ngữ khi đầu tư phim nào ăn phim đó.

Ngoài Hồ Trường Tân, Ngô Kinh còn nhận được khoản lợi nhuận không nhỏ từ Tôi và bậc cha chú của tôi. Theo iFeng, với việc phim đạt doanh thu phòng vé 219 triệu USD , sao võ thuật sẽ nhận về hàng triệu USD tiền lãi. Anh là nhà đầu tư lớn thứ 5 của tác phẩm. Các dự án khác giúp Ngô Kinh hốt bạc còn có The Sacrifice, Tôi và quê hương của tôi, The Climbers, Looking Up, Lưu lạc địa cầu, Chiến lang 2, Chiến lang.

Trong đó, chỉ riêng Chiến lang 2 và Lưu lạc địa cầu đã giúp Ngô Kinh thu về 300 triệu USD . Vì kiêm nhiệm đạo diễn, đóng chính, đầu tư 20 triệu USD quay Chiến lang 2, Ngô Kinh nhận được 260 triệu USD . Ở dự án Lưu lạc địa cầu, sao võ thuật đầu tư 10 triệu USD không nhận cát-xê. Phim đạt doanh thu phòng vé 669 triệu USD , còn Ngô Kinh nhận được khoản lãi hơn 40 triệu USD .

Sau 6 năm lấn sân sang lĩnh vực đầu tư sản xuất phim ảnh, tổng doanh thu phòng vé của những dự án anh góp vốn đạt 3,7 tỷ USD . Trong đó, có 3 phim nằm trong top 10 tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Thành công của loạt dự án giúp Ngô Kinh bỏ túi lợi nhuận hàng trăm triệu USD.

40 dự án lớn chờ Ngô Kinh

Theo Sohu, Ngô Kinh hiện là ngôi sao bảo chứng phòng vé của xứ tỷ dân. Những dự án anh đạo diễn, đóng chính dù thuộc đề tài không mang tính giải trí cao như lịch sử, chiến tranh, khoa học viễn tưởng vẫn tạo được hiệu ứng lớn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhờ thành công của hai bom tấn Hồ Trường Tân và Tôi và bậc cha chú của tôi trong dịp Quốc khánh Trung Quốc vừa qua, sao võ thuật trở thành ông hoàng phòng vé mới, với tổng doanh thu từ các phim đóng chính đạt hơn 22 tỷ NDT ( 3,4 tỷ USD ).

Ngô Kinh hiện là vua phòng vé của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina, Sohu.

Sina cho biết giới chuyên môn nhận định thời kỳ huy hoàng của Ngô Kinh chỉ mới bắt đầu. Trong 10 năm tới, anh tiếp tục là gương mặt khuynh đảo và giữ thế độc tôn ở phòng vé Trung Quốc. Nam diễn viên kín lịch đóng phim từ nay cho đến năm 2030. Theo Sohu, có 40 dự án điện ảnh lớn đang xếp hàng chờ Ngô Kinh.

Trong đó, Lưu lạc địa cầu 2 đã khởi quay vào ngày 12/10. Anh hợp tác cùng Lưu Đức Hoa. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa tiết lộ vai trò của Ngô Kinh. Với sức ảnh hưởng của nam diễn viên hiện tại, QQ cho rằng nhiều khả năng Lưu lạc địa cầu 2 sẽ tạo ra tình tiết hồi sinh nhân vật Lưu Bồi Cường của Ngô Kinh - người đã hy sinh ở phần một.

Theo Sina, dự án Thiết kỵ do công ty của Ngô Kinh và China Film đồng sản xuất đã được cấp phép, đang trong giai đoạn lựa chọn diễn viên. Nội dung sẽ là bản mở rộng của phần phim Đạp gió do sao nam làm đạo diễn kiêm đóng chính trong Tôi và bậc cha chú của tôi.