Ngô Kinh gặp tai nạn trên phim trường

Ngô Kinh là đạo diễn kiêm diễn viên chính trong tác phẩm "My Fathers and Me". Anh mạo hiểm thực hiện các cảnh quay hành động dù thể trạng không còn đảm bảo.

Ngày 8/9, Sina đưa tin ê-kíp My Fathers and Me đăng tải video hậu trường quảng bá dự án. Phim do Ngô Kinh đồng đạo diễn và đóng chính cùng Chương Tử Di, Từ Tranh, Thẩm Đằng. Sao võ thuật phụ trách phần phim Đạp gió.

Theo tiết lộ của đoàn phim, Ngô Kinh thường xuyên bị ngựa hất văng, đập đầu xuống đất khi quay cảnh hành động. Dù gặp phải tai nạn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài tử cũng không màng đến bản thân.

Ngô Kinh thường xuyên bị ngã ngựa trong quá trình quay hình. Ảnh: Sina.

Ê-kíp My Fathers and Me cho biết câu đầu tiên Ngô Kinh nói khi đứng dậy là hỏi thăm về tình hình của chú ngựa. Sau đó, sao võ thuật căn dặn nhân viên không được nói sự cố té ngã của anh cho Tạ Nam - vợ nam diễn viên. Đến lúc tối muộn khi hoàn thành cảnh quay trong ngày, anh mới đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Theo Sina, phần phim Đạp gió của Ngô Kinh chủ yếu là cảnh chiến đấu trên chiến trường. Nam nghệ sĩ phải huy động 2.000 con ngựa để phục vụ công tác ghi hình.

Do phân cảnh hành động trong phim có độ nguy hiểm cao, xe cấp cứu và nhân viên y tế phải túc trực ở trên trường quay 24/24h do diễn viên thường xuyên bị té ngã và mất sức.

Ngô Kinh trên phim trường My Fathers and Me. Ảnh: Weibo.

Sohu cho biết ê-kíp của Ngô Kinh gặp rất nhiều khó khăn trong công tác ghi hình. Trời mưa lớn khiến khu vực quay của sao nam bị ngập nước, trì hoãn hơn 20 ngày.

Nam diễn viên ngày nào cũng đến địa điểm quay phụ các nhân viên đào xới cống rãnh khơi thông nước để nhanh chóng nối lại công việc.

Cuối tháng 9, ngoài My Fathers and Me, tài tử còn có tác phẩm Trường Luật Hồ - bom tấn có kinh phí cao nhất lịch sử Trung Quốc 220 triệu USD - ra rạp.

Theo Sina, Ngô Kinh nỗ lực diễn xuất, đặc biệt là các cảnh hành động trong cả hai dự án. Nam diễn viên từng chia sẻ hiện tại không còn đủ sức kham các cảnh quay mạo hiểm. Anh bị hành hạ bởi các chấn thương trong quá khứ. Ngô Kinh cho biết cơ thể luôn bị đau nhức, phải uống thuốc và tập vật lý trị liệu mỗi ngày mới có thể ngủ ngon giấc.