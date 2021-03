Ngô Kiến Huy hợp với nhạc gì?

Xét về độ sung sức trên thị trường, chỉ trong một thời gian ngắn Ngô Kiến Huy đã có hai MV khác biệt về màu sắc. Nhưng giữa EDM và ballad, thể loại nào phù hợp với anh?

Review

Loại hình: Music Video

Thể loại: Pop ballad

Sáng tác: Vương Anh Tú

Phối khí: Minh Thụy

Đánh giá: 6/10

Quay lại lại yêu là MV mới nhất của Ngô Kiến Huy. Sau 4 ngày đăng tải, sản phẩm đã vượt 1 triệu lượt xem trên mạng, bản thu trên Zing MP3 có 600 nghìn lượt nghe. Ca khúc được ra mắt chỉ sau MV 72 Phép thần thông một tháng, cho thấy “chàng Bắp” là gương mặt sôi nổi của đường đua âm nhạc 2021.

Ngô Kiến Huy sung sức nhưng an toàn với ballad

Quay lại lại yêu là một bản pop ballad. Năm 2020, Ngô Kiến Huy có hai bản ballad là Lỗi của anh và Chẳng thể giữ lấy chẳng đành buông tay, lần lượt là sáng tác của Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Công Thành.

Cả hai bản pop ra mắt trong năm 2020 của nam nhạc sĩ kiêm MC đều có thành tích xem/nghe tốt. Trong đó, Chẳng thể giữ lấy chẳng đành buông tay còn được đầu tư phần hình ảnh theo "phong cách" drama, kịch tính.

Tuy nhiên, cả hai được không đánh giá là cú hích của Ngô Kiến Huy về mặt nghề nghiệp, nhất là so với bản EDM của Truyền thái y năm 2019.

Điểm đáng được lưu ý là Ngô Kiến Huy trong con đường âm nhạc gần đây của bản thân luôn đan xen những bài vui lẫn bài buồn, không giới hạn mình trong một loại nội dung, một thể loại. Nhưng nếu là ballad buồn, những năm qua, Ngô Kiến Huy chủ yếu hát về tình cũ.

Quay lại lại yêu cũng là một ca khúc nói về tình cũ. Đây là sáng tác của Vương Anh Tú, không thể truyền thống hơn trong cấu trúc một bài hát pop ballad, trong cả cách viết ca từ.

Lyrics đúng kiểu Vương Anh Tú với: “Đừng vô cớ bên ai khi chúng ta đang gặp phải những trở ngại, mà hãy quay đầu lại biết đâu ta lại yêu” hay "Đừng dùng những tâm tư riêng để áp đặt người mình vốn dĩ thương. Đừng vô lý giận hờn khiến tình yêu bất thường”. Câu dài, không cần nhiều từ đắt giá và rất tự sự, thủ thỉ.

Ngô Kiến Huy được đánh giá là gương mặt sung sức trên thị trường hiện nay.

Vương Anh Tú là một trong những nhạc sĩ thống trị ballad trên thị trường hiện nay, hợp tác với nhiều ca sĩ trong thời gian qua như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Cao Thái Sơn, Trung Quân… Mới đây, anh thậm chí ra luôn sản phẩm âm nhạc trong mục tiêu trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Cũ - là vấn đề mà giới bình luận từ lâu đã đánh giá về Vương Anh Tú. Quay lại lại yêu không nằm ngoài điều đó. Và người quan sát âm nhạc vẫn cần một Vương Anh Tú mới mẻ và sáng tạo hơn trong vai trò nhạc sĩ của mình, nhất là khi anh rất hiểu thị trường.

Với Quay lại lại yêu, Ngô Kiến Huy hát tình cảm. Tất nhiên anh chưa bao giờ là một giọng ca xuất sắc nhưng cũng luôn có màu sắc riêng, chinh phục được một bộ phận khán giả trên thị trường.

Ca khúc do Minh Thụy phối khí. Minh Thụy hiểu ballad và hiểu Ngô Kiến Huy. Anh từng phối Lỗi của anh, cũng do Ngô Kiến Huy thể hiện vào năm ngoái.

Song, producer Minh Thụy cũng như Vương Anh Tú đang bị giới hạn trong sự an toàn của cách làm nhạc ballad quá truyền thống với những nhạc cụ căn bản nhất. Cách làm nhạc ngay cả khi không thay đổi, không cần quá cập nhật vẫn được một bộ phận khán giả không nhỏ đón nhận.

Ngô Kiến Huy giữa Masew và Vương Anh Tú

Về hình ảnh, MV Quay lại lại yêu do Bình Nguyên - một gương mặt không thuộc nhóm đình đám của thị trường - làm đạo diễn. MV được thực hiện đơn giản, ít đầu tư hơn Truyền thái y, Chẳng thể giữ lấy chẳng đành buông tay hay 72 Phép thần thông.

MV bắt đầu với khung cảnh chàng trai đi du lịch một mình. Chàng trai sau đó vô tình trở lại đúng căn phòng năm xưa anh chàng từng đưa người yêu đến đây và trải qua những ngày tháng mặn nồng. Ở không gian ấy, bất cứ ở vị trí nào của căn phòng anh chàng cũng đều thấy bóng dáng người cũ, kỷ niệm như quay về. Quá khứ và hiện tại do vậy đan xen nhau. MV man mác buồn như nội dung của ca khúc.

MV của Ngô Kiến Huy dễ chịu nhưng theo đuổi mô-típ câu chuyện không mới.

Xem MV khá dễ chịu dù mô-típ ký ức này không mới về sáng tạo hình ảnh. Bù lại Ngô Kiến Huy diễn xuất tốt như đúng thế mạnh của anh. Ngô Kiến Huy thậm chí từ lâu đã được công nhận như một diễn viên, mới đây anh gây ấn tượng với màn thể hiện trong phim Em là của em.

Cách đây một tháng, Ngô Kiến Huy nhận được phản hồi tốt trong 72 Phép thần thông. Một MV sôi động, nhộn nhịp và đậm chất giải trí với âm nhạc, vũ đạo và cả ý tưởng hình ảnh. Ca khúc thuộc dòng EDM và tương tự như Truyền thái y, lần này, Masew vẫn mang đến phối EDM đan cài nhạc cụ dân tộc, ít nhiều tạo ra chất world music.

Song, 72 phép thần thông vẫn thấy những chất liệu và màu sắc mà Masew và Ngô Kiến Huy từng mang đến ở Truyền thái y. Ngoài sự tương đồng về thể loại, đúng hơn, cả hai có vẻ lặp lại mình trong lần hợp tác này.

Có thể đó là một trong những lý do Ngô Kiến Huy cho biết anh muốn thay đổi màu sắc âm nhạc sau một thời gian hát EDM. Bước đi đầu tiên là Quay lại lại yêu. Nhưng hơi tiếc là sản phẩm mới dù không tệ và cũng rất khác so với 72 Phép thần thông nhưng nam ca sĩ lại rơi vào vòng an toàn khác của ballad mà chính anh từng thể hiện ở Lỗi của anh, Chẳng thể giữ lấy chẳng đành buông tay. Ở góc sáng tác, Vương Anh Tú cũng lặp lại mình trong những bài hát này.

Khi hai sự giới hạn an toàn gặp nhau, cú bắt tay lần đầu tiên này chưa tỏ ra thực sự hợp lý. Nhìn vào loạt sản phẩm, rõ ràng Ngô Kiến Huy vẫn sáng tạo và được đón nhận hơn với EMD pha world music.