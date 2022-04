Sau nhiều năm im ắng, Ngô Kiến Hào trở lại thị trường giải trí với những ca khúc chất lượng. Sản phẩm đánh dấu sự thay đổi của anh về phong cách lẫn cộng sự âm nhạc.

Ngày 9/4, Sina đưa tin Ngô Kiến Hào trở lại với âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng. Lần cuối nam ca sĩ phát hành album là vào năm 2013 với Different Men.

Theo Sina, Ngô Kiến Hào vừa cho ra mắt ba đĩa đơn mang màu sắc cổ điển, phóng khoáng và tự do là Chill, It's On và Take a Ride. Đây là các bài hát do nam nghệ sĩ tự sáng tác, hòa âm và phối khí.

Thành viên của F4 Đài Loan cũng thông báo về việc ký hợp đồng với hãng thu âm Virgin Music, và bày tỏ hy vọng được hợp tác với Justin Bieber trong tương lai. Anh cho biết đang lên kế hoạch tổ chức buổi hòa nhạc lớn ở Hong Kong, Mỹ khi dịch bệnh ổn định.

Ngô Kiến Hào cho ra mắt bài hát mới sau nhiều năm. Ảnh: Sina.

Khi được hỏi có còn độc thân sau nhiều năm ly hôn, Ngô Kiến Hào từ chối tiết lộ. Anh chia sẻ: "Lần nào phỏng vấn, ký giả cũng hỏi tôi đúng một câu. Những năm qua, tôi sống vui vẻ, thoải mái. Trải qua biến cố, tôi vẫn mong đợi tình yêu, cũng rất muốn có riêng cho mình một đứa con. Tôi đã làm cha đỡ đầu của 3 bé trai, 3 bé gái cho các đồng nghiệp trong showbiz".

Ngô Kiến Hào sinh năm 1978, là ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu showbiz Đài Loan. Anh bắt đầu sự nghiệp trong giới giải trí từ năm 21 tuổi. Năm 2001, tên tuổi Ngô Kiến Hào bật lên hàng sao với vai diễn Mỹ Tác trong Vườn sao băng. Anh cùng với Chu HIếu Thiên, Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc trở thành nhóm F4 hoàn hảo của các bản phim.

Năm 2013, Ngô Kiến Hào kết hôn với Thạch Trinh Thiện, con gái một gia đình tỷ phú gốc Hoa. Sau 9 tháng làm vợ chồng, hôn nhân của họ rạn nứt. Cả hai quyết định ly hôn và liên tục chỉ trích nhau trên truyền thông. Vụ việc khiến hình ảnh Ngô Kiến Hào bị ảnh hưởng nặng nề.

5 năm trở lại đây, Ngô Kiến Hào không tham gia đóng phim, ca hát. Anh chủ yếu nhận lời làm giám khảo cho các chương trình giải trí như Asia's Got Talent, Street Dance of China, Shine! Super Brothers mùa 2, Tay chơi trào lưu đây rồi.