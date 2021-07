Ngô Diệc Phàm nhận cát-xê 12,3 triệu USD khi quay game show

Ngô Diệc Phàm là nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, công chúng vẫn bất ngờ khi mức cát-xê anh nhận được quá cao.

Ngày 24/7, Sina đưa tin giám đốc sản xuất của chương trình giải trí 72 tầng kỳ lâu lên tiếng xác nhận việc Ngô Diệc Phàm từng nhận mức thù lao hơn 80 triệu NDT (hơn 12,3 triệu USD ) vào năm 2017. Cùng với đó, người này còn tiết lộ nhà sản xuất dùng 6 triệu NDT chiều lòng mẹ của nam nghệ sĩ.

Theo Thái Dục Trạch, giám đốc sản xuất của show 72 tầng kỳ lâu, chương trình dùng số tiền 100 triệu NDT để mời Ngô Diệc Phàm tham gia. Trong đó, họ đưa mẹ của nam ca sĩ đi mua sắm hết 6 triệu NDT (hơn 900.000 USD ) để Ngô Diệc Phàm có thái độ hợp tác tốt trong quá trình quay.

Ngoài ra, Thái Dục Trạch còn cho biết phía nhà đầu tư là đài truyền hình Hồ Nam đã dụ dỗ họ ứng trước 4 triệu NDT mua đạo cụ, thuê trường quay, diễn viên quần chúng... với lời hứa sẽ thanh toán sau khi show kết thúc.

Tuy nhiên, sau đó, công ty này lấy lý do là vốn dự chi không đủ, không trả lại tiền. Nhóm sản xuất của Thái Dục Trạch đã kiện lên tòa án và được xử thắng.

Tham gia 12 tập show giải trí, Ngô Diệc Phàm nhận cát-xê hơn 12 triệu USD .

Theo Sina, khi tin tức Ngô Diệc Phàm nhận 80 triệu NDT cho một chương trình kéo dài 12 tập được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ nam nghệ sĩ kiếm tiền dễ dàng dù tài năng hạn chế. Không chỉ vậy, nhà sản xuất còn phải trả tiền riêng mẹ Ngô Diệc Phàm để tài tử hợp tác làm việc. Điều này gây nên sự bức xúc trong dư luận, khán giả cho rằng Ngô Diệc Phàm thể hiện thái độ ngôi sao, không có sự chuyên nghiệp, hưởng đặc quyền đặc lợi.

Tuy nhiên, cũng có khán giả nhận xét việc nhà sản xuất trả Ngô Diệc Phàm cát-xê bao nhiêu là thỏa thuận từ hai phía. Năm 2017, luật hạn chế cát-xê của nghệ sĩ cũng chưa được ban hành, do đó Ngô Diệc Phàm không sai.

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã bị cấm hoạt động nghệ thuật để chờ kết quả điều tra hành vi lừa đảo phụ nữ. Theo báo cáo của cảnh sát Bắc Kinh ngày 22/7, nam ca sĩ đã lợi dụng danh tiếng, lấy lý do tuyển nghệ sĩ để lừa gạt phụ nữ. Trong thời gian thực hiện hành vi dụ dỗ các nữ sinh, anh có quan hệ tình ái với Đô Mỹ Trúc ở nhà riêng khi cô không còn tỉnh táo do say rượu.

Nam ca sĩ bị tẩy chay khỏi giới giải trí vì bê bối tình dục.

Hiện tại, cảnh sát vẫn điều tra trong số nạn nhân của Ngô Diệc Phàm có trẻ vị thành niên hay không. Những cô gái lên tiếng tố cáo nam ca sĩ trên mạng xã hội đều được gọi đi thẩm vấn, lấy lời khai.

Trên QQ, luật sư Triệu Tuấn nhận định nếu Ngô Diệc Phàm phạm pháp, anh sẽ chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật, khả năng cao nhất là bị trục xuất khỏi Trung Quốc.