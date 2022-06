Ngô Diệc Phàm có thể bị phạt 10 năm tù giam

Sau gần một năm gây chấn động dư luận Trung Quốc, vụ bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm sắp đến hồi kết thúc, với bản án phù hợp đang chờ đợi nam ca sĩ.

Phiên xét xử Ngô Diệc Phàm diễn ra tại Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh vào ngày 10/6, theo thông báo từ cơ quan chức năng. Trong phiên tòa tranh luận kín, hội đồng xét xử làm rõ tội danh cưỡng hiếp và tụ tập thác loạn của nam ca sĩ.

Phiên tòa được bảo mật

Theo Sina, phiên tòa xét xử nam thần tượng thất sủng với hai tội danh về tình dục, sẽ mở ra cái kết cho bê bối giải trí lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Anh là "đỉnh lưu" (từ chỉ nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao nhất) đầu tiên của showbiz Trung Quốc ngồi tù. Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xếp vào hàng "đại án" của xứ tỷ dân.

Sau 10 tháng điều tra, cơ quan chức năng ra thông báo Ngô Diệc Phàm đã hầu tòa vào ngày 10/6. Vụ án của anh được xử kín vì tính chất gây tiêu cực đến xã hội và để bảo vệ quyền riêng tư cho các nạn nhân.

Ngô Diệc Phàm bị cáo buộc cưỡng hiếp, tụ tập dâm loạn. Ảnh: Sina.

Thông báo của cảnh sát quận Triều Dương ngắn gọn, không nêu chi tiết tội trạng và diễn biến phiên xử. Cơ quan chức năng cho biết nam diễn viên bị cáo buộc cưỡng dâm và tụ tập dâm loạn. Tòa án cũng không công bố kết quả sơ thẩm, và cho biết sẽ xếp lịch mở buổi tuyên án trong thời gian tới.

Trên iFeng, theo luật sư Lý Dương, vụ việc của Ngô Diệc Phàm khó diễn ra phiên xét xử sơ thẩm thứ hai. Với việc tòa án thông báo sẽ định ngày phán quyết cho thấy nam nghệ sĩ đã thừa nhận tội danh. Hơn nữa, giữa anh, người bị hại và nhân chứng không xảy ra tranh chấp trong lời khai, chứng cứ buộc tội.

Tuy nhiên, vì đây là vụ án đậm chất xã hội hơn hình sự, bản án của nam ca sĩ không được quyết định ngay tại tòa. Thay vào đó, hội đồng xét xử cần thời gian xem xét lại toàn bộ vụ án để đưa ra phán quyết phù hợp cho Ngô Diệc Phàm. Đó là lý do vì sao tại phiên sơ thẩm, tòa không đề nghị mức án đối với ngôi sao 32 tuổi.

Lý Dương khẳng định quy trình truy tố, xét xử Ngô Diệc Phàm tuân thủ đúng Luật tố tụng dân sự Trung Quốc, không có sự thiên vị dù anh là người nổi tiếng hay mang quốc tịch Canada. Luật sư Lý cho biết sau khi có phán quyết, Ngô Diệc Phàm sẽ lập tức bị chuyển đến nhà giam để thi hành án. Trong quá trình ngồi tù, anh có quyền nộp đơn kháng án, nhưng vẫn phải chấp hành nghĩa vụ của một phạm nhân.

Theo Lý Dương, Ngô Diệc Phàm có khả năng nhận mức án trên 10 năm tù giam. Theo Luật Hình sự Trung Quốc, tội tụ tập dâm loạn có thể nhận án phạt tối đa 5 năm tù giam. Trong khi hành vi cưỡng hiếp có mức phạt 3-10 năm tù giam. Sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng nếu người phạm tội cưỡng hiếp nhiều cô gái, gây thương tích cho nạn nhân.

Hành trình từ đỉnh cao tới vành móng ngựa

Từng là ngôi sao hạng A của ngành giải trí Trung Quốc, giữa tháng 6/2021, Ngô Diệc Phàm mất hết danh tiếng sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh có hành vi xâm hại tình dục các cô gái trẻ tuổi.

Đó là sự kiện mở màn cho quá trình sụp đổ của tài tử Hóa ra anh vẫn ở đây. Tháng 7, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giam để điều tra. Giới truyền thông mỉa mai nam nghệ sĩ là "quả bom bê bối thế kỷ" của showbiz Trung Quốc.

Đô Mỹ Trúc là người khiến Ngô Diệc Phàm bị truy tố hình sự. Ảnh: Sina.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Ngô Diệc Phàm từng được xem là một trong những "đỉnh lưu" đời đầu. Cây viết Mẫn Đạt của 163 từng khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc của cựu thành viên EXO "không gì có thể thay thế".

Không chỉ vậy, hậu thuẫn hùng mạnh là nhóm Kinh Khuyên - vòng quyền lực của văn nghệ sĩ Bắc Kinh - cùng mối quan hệ với nhiều cái tên "máu mặt", cũng khiến người trong giới phải kiêng nể Ngô Diệc Phàm. Quyền lực và độ nổi tiếng giúp nam ca sĩ lấp liếm bê bối. Anh từng hai lần xoay chuyển tình thế, đưa sự nghiệp thoát khỏi ngõ cụt khi vướng scandal ảnh nóng.

Song một cuộc sống thác loạn, đồi bại khó tin lại âm thầm diễn ra phía sau hào quang của Ngô Diệc Phàm. Nam ca sĩ lợi dụng danh tiếng và công việc nghệ sĩ để chiêu mộ các cô gái trẻ phục vụ tình dục cho mình dưới vỏ bọc tuyển ứng viên đóng MV.

Và hot girl Đô Mỹ Trúc là một trong những nạn nhân. Cô đứng ra vạch trần bộ mặt của Ngô Diệc Phàm. Cô gái cho biết ngôi sao sinh năm 1990 dụ dỗ phụ nữ trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên. Anh từng chuốc say, gây mê nạn nhân để cưỡng bức. Theo Đô Mỹ Trúc, Ngô Diệc Phàm xâm hại tình dục 8 cô gái, trong đó có 2 người ở tuổi vị thành niên.

Theo công bố của cảnh sát, Đô Mỹ Trúc và Ngô Diệc Phàm lần đầu gặp nhau vào tháng 12/2020. Cô được quản lý nam thần tượng mời đến ký hợp đồng quay MV. Tuy nhiên, Đô Mỹ Trúc lại bị lừa đến dự tiệc tại nhà Ngô Diệc Phàm với 10 người khác. Sau khi uống say, cô và giọng ca Like That phát sinh quan hệ. Đô Mỹ Trúc được mua chuộc bằng tình cảm giả tạo và tiền bạc để giữ im lặng.

Ngoài ra, còn có một nữ du học sinh tố cáo bị Ngô Diệc Phàm chuốc thuốc và cưỡng dâm khi chưa đủ 18 tuổi tại Los Angeles (Mỹ) và hơn 30 cô gái thuộc thế hệ 10X khác cho biết từng bị nam thần tượng gạ tình.

Qua lời tố cáo của nạn nhân, Ngô Diệc Phàm được xác định không phạm tội một mình. Hành vi đồi bại của anh được đội ngũ nhân viên dưới trướng, bạn thân và người nhà tiếp tay. Cụ thể, vợ chồng quản lý Phùng Manh - Trương Tiểu Niên, Mạo Khả Dị, Lý Cảnh Hào, anh họ Ngô Lâm được xác định là người tìm kiếm, tuyển chọn và dụ dỗ các cô gái vào tròng của Ngô Diệc Phàm.