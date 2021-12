Nghiên cứu mới: Vaccine Pfizer chỉ bảo vệ một phần trước Omicron

Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe châu Phi hôm 7/12 cho biết so với virus ban đầu, Omicron khiến mức độ kháng thể trung hòa tạo ra từ vaccine Pfizer giảm khoảng 41 lần.

Giáo sư Alex Sigal cùng với Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi và một nhóm các nhà khoa học khác đã xét nghiệm mẫu máu của 12 người trước đó đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer/BioNTech, trong đó có 6 người từng mắc Covid-19.

Họ xem xét cụ thể mức độ kháng thể do vaccine tạo ra có thể vô hiệu hóa biến chủng mới - nghĩa là ngăn chặn khả năng lây nhiễm của Omicron, CNBC News đưa tin.

Họ phát hiện ra khả năng ngăn chặn biến chủng Omicron từ các kháng thể giảm 41 lần so với chủng virus ban đầu và 3 lần so với biến chủng Beta từng thống trị Nam Phi. Điều này cho thấy Omicron có khả năng trốn tránh tấm chắn bảo vệ có từ vaccine tốt hơn nhiều so với Beta.

Nghiên cứu mới tiết lộ vaccine Pfizer chỉ bảo vệ một phần trước Omicron. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng khẳng định việc từng mắc Covid-19, sau đó tiêm phòng hoặc tiêm mũi tăng cường vẫn có khả năng giúp tránh triệu chứng nặng khi nhiễm Omicron.

Nghiên cứu trên là bản in trước và chưa được bình duyệt. Ông Sigal cho biết những con số này có thể được điều chỉnh sau khi nhóm của ông làm thêm nhiều thí nghiệm.

Theo Reuters, trong khi kháng thể trung hòa là chỉ số phản ứng miễn dịch của cơ thể, các nhà khoa học tin rằng các tế bào khác như tế bào B và tế bào T cũng được kích thích bởi vaccine và giúp bảo vệ khỏi tác động của Covid-19.

Chưa có dữ liệu then chốt về cách vaccine Moderna, Johnson & Johnson và các nhà sản xuất khác chống lại biến chủng mới. Tất cả nhà sản xuất, bao gồm cả Pfizer, dự kiến ​​công bố dữ liệu của riêng họ trong vòng vài tuần tới.