Nghiên cứu khẩn cấp biến chủng Delta Plus trước đợt dịch mới ở Anh

Cựu Ủy viên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Scott Gottlieb đã kêu gọi “nghiên cứu khẩn cấp” về đột biến của biến chủng Delta - được gọi là Delta Plus.

“Chúng ta cần nghiên cứu khẩn cấp để tìm hiểu xem liệu Delta Plus có dễ lây truyền hơn hay có khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch một phần hay không”, Bloomberg dẫn lại nội dung ông Gottlieb viết trên Twitter.

“Không có dấu hiệu rõ ràng rằng biến chủng có khả năng dễ lây nhiễm hơn đáng kể, nhưng chúng ta vẫn nên hành động để xác định nhanh hơn những đặc điểm của chúng và các biến chủng mới khác”, ông cho biết thêm.

Bình luận của ông Gottlieb được đưa ra trong bối cảnh hôm 17/10, Anh ghi nhận mức tăng ca mắc hàng ngày cao nhất kể từ giữa tháng 7 - thời điểm Thủ tướng Boris Johnson dỡ bỏ hầu hết hạn chế liên quan đến Covid-19.

Cho đến nay, Anh đã ghi nhận gần 140.000 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19. Ảnh: AFP.

Tại Anh, số ca tử vong hàng tuần do Covid-19 đã lên đến 800 trong 6 tuần qua. Con số này cao hơn hẳn so với các quốc gia Tây Âu khác. Cho đến nay, Anh đã ghi nhận gần 140.000 trường hợp tử vong do Covid-19.

Biến chủng Delta Plus có chứa đột biến bổ sung được gọi là K417N, cũng được tìm thấy trong các biến chủng Beta, gây ra mối lo ngại vì có liên quan đến việc tăng nguy cơ tái nhiễm.

Các nhà nghiên cứu Anh cho biết vào cuối tháng 6 vẫn chưa có bằng chứng cho thấy đột biến bổ sung là mối lo ngại chính.

Một bài báo của Đức vào đầu tháng 10 cho biết cả Delta và Delta Plus đều cho thấy khả năng lây nhiễm tăng và bám chặt hơn vào các thụ thể của tế bào phổi so với chủng virus ban đầu. Nhưng Delta Plus dường như không nguy hiểm hơn đáng kể so với biến chủng Delta.

