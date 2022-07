Nghịch lý tội lỗi nếu nghỉ ngơi ở Hàn Quốc

Ám ảnh phải chăm chỉ đeo bám nhiều người Hàn Quốc cả vào cuối tuần. Không ít người xem việc nghỉ ngơi là xa lạ, cố gắng tìm việc làm để cảm thấy bản thân có ích.

Kwon Min-kyung (37 tuổi), nhân viên tại một công ty hóa chất, luôn cảm thấy mệt mỏi. Làm việc chăm chỉ vào các ngày trong tuần khiến nữ quản lý căng thẳng. Vào cuối tuần, sự mệt mỏi sẽ kéo đến khi nỗi căng thẳng của cô được giải tỏa, theo Korea Herald.

Kwon nằm dài cả ngày, nhìn chằm chằm vào điện thoại dù điều đó cũng chẳng khiến cô khá hơn. Cô thường cố gắng tham dự triển lãm, khám phá các hoạt động thể thao hay gặp gỡ người mới trong các câu lạc bộ xã hội để làm cho một ngày của mình trở nên hiệu quả. Nhưng rồi, Kwon lại cảm thấy mệt hơn vào thứ 2.

"Tôi thấy căng thẳng và mệt mỏi liên tục tích tụ, không được giải tỏa, nhưng tôi không biết làm sao để nghỉ ngơi cho đúng", cô nói. Kwon không phải là người Hàn Quốc duy nhất vật lộn với sự mệt mỏi.

Nhiều người Hàn Quốc luôn cảm thấy mệt mỏi khi làm việc liên tục, không biết cách nghỉ ngơi. Ảnh minh họa: New York Times.

Cảm thấy tội lỗi nếu nghỉ ngơi

Theo số liệu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố, người Hàn Quốc làm việc 1.928 giờ trong năm 2021, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1.500 giờ của các nước OECD. Thời gian đi làm trung bình của người Hàn Quốc cũng là 58 phút, lâu hơn gấp đôi so với mức trung bình 28 phút của các nước thành viên OECD.

"Sự siêng năng và chăm chỉ là động lực quan trọng đối với người Hàn Quốc kể từ khi Saemaul Undong (chương trình phát triển nông thôn mới) bắt đầu vào những năm 70 và trong quá trình công nghiệp hóa", Ha Ji-Hyun, bác sĩ tâm thần và giáo sư tại Trung tâm Y tế Đại học Konkuk, cho biết.

Bác sĩ Ha nói thêm: "Gần đây, ác cảm với việc làm lụng quá chăm chỉ và quan tâm đến chuyện nghỉ ngơi đang gia tăng đặc biệt ở thế hệ MZ, những người không trải qua cảnh nghèo đói.

Tuy nhiên, nghỉ ngơi vẫn còn là chuyện xa lạ với nhiều người Hàn Quốc, họ nghĩ rằng điều đó làm giảm khả năng cạnh tranh của họ. Ngay cả vào cuối tuần, họ cố gắng làm điều gì đó hiệu quả và năng suất, đôi khi có thể khiến họ mệt mỏi hơn. Nếu không, họ cảm thấy tội lỗi".

Không ít người Hàn Quốc rơi vào vòng luẩn quẩn mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Phim My liberation notes.

Jeon Hong-jin, phó giáo sư tại Trung tâm Y tế Samsung chuyên về chứng trầm cảm và rối loạn tâm trạng, nhận định việc mọi người tìm được cách thư giãn, nghỉ ngơi là rất quan trọng.

"Nếu không tìm được cách thư giãn, căng thẳng sẽ tích tụ và cuối cùng dẫn đến trầm cảm, mất ngủ và lo lắng".

Theo ông Jeon, vì mọi người có phương thức thư giãn yêu thích khác nhau, mỗi người cần tự tìm cách của riêng mình. Ông cho hay tốt hơn hết là mọi người làm gì đó hoàn toàn không liên quan đến công việc của mình để thư giãn.

"Nếu bạn là người nội trợ, tốt hơn là không nên làm điều đó ở nhà, nếu là nhân viên văn phòng, đừng làm những gì tương tự công việc hàng ngày trải qua. Tốt hơn là hãy sử dụng bộ não và cơ thể theo cách nó không được dùng hàng ngày", ông viết trong cuốn sách A book for very sensitive people (tạm dịch: Cuốn sách cho người rất nhạy cảm).

Ví dụ, đối với những người ngồi văn phòng cả ngày, làm công việc bàn giấy, Internet hoặc trò chơi trực tuyến không làm cho họ cảm thấy thư giãn. Thay vào đó, hãy đạp xe khoảng 30 phút. Theo Jeon, hoạt động này phù hợp cho những người thường ngồi một chỗ và sử dụng trí não.

Tìm cách thư giãn phù hợp với bản thân

Theo cuốn The Art of Rest (tạm dịch: Nghệ thuật nghỉ ngơi) của Claudia Hammond, khảo sát 18.000 người từ 135 quốc gia, "đọc sách" là việc làm mọi người cảm thấy thư thái nhất. Tiếp theo là dành thời gian với thiên nhiên, ở một mình, nghe nhạc, không hoạt động gì nhiều, đi dạo, tắm, nghĩ về điều tích cực, xem tivi và ngồi thiền.

Tiến sĩ khoa học thần kinh nhận thức David Lewis của Đại học Sussex đã chỉ ra rằng đọc sách 6 phút mỗi ngày có thể làm giảm mức độ căng thẳng đến 68% so với nghe nhạc (61%) hoặc đi bộ (42%).

Các chuyên gia khuyên mỗi người nên tìm cách thư giãn phù hợp với bản thân. Ảnh minh họa: Phim Hometown Cha Cha Cha.

Đây là những số liệu tham khảo tốt song điều quan trọng vẫn là mỗi người cần tự tìm ra cách nghỉ ngơi phù hợp với mình, ông Jeon nhận định. Nhiều chuyên gia tâm lý, bao gồm cả ông Jeon, đưa ra lời khuyên nên ngồi thiền để thư giãn và giảm căng thẳng.

Ông Jeon cho biết trong cuốn sách rằng việc tập luyện để giảm bớt căng thẳng sẽ rất hữu ích đối với một người thường xuyên bị stress, mắc chứng lo âu, mất ngủ và bị rối loạn hoảng sợ.

Park Jin-young, nhà nghiên cứu tâm lý tại Đại học Bắc Carolina, cho rằng điều quan trọng hơn việc nghỉ ngơi là đừng làm việc đến khi cơ thể mệt mỏi.

"Chúng ta có xu hướng làm việc một cách vô thức đến khi cơ thể kiệt sức dù đã đạt được mục tiêu trong ngày. Cần kiểm tra lại xem bạn có tự thúc ép mình quá theo thói quen này không", ông cho hay.