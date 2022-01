Nghịch lý ở chung kết Rap Việt mùa hai

Đêm chung kết hai là cơ hội cuối cùng để các thí sinh ghi điểm với khán giả nhưng cục diện trận đấu diễn ra ngược lại.

Theo luật chơi ở Rap Việt, đêm chung kết hai là màn trình diễn của thí sinh và huấn luyện viên (HLV), giám khảo. Hai giám khảo sẽ kết hợp với thí sinh mà họ quăng nón giải cứu ở vòng Bứt phá. Phần còn lại kết hợp với HLV. Tùy cục diện từng đội, HLV diễn với một hoặc 2 thí sinh.

Các tiết mục ở chung kết 2 là bước ngoặt cho cuộc đua thí sinh giành phiếu bình chọn từ khán giả. Cổng bình chọn vẫn mở cho đến khi chung kết Rap Việt lên sóng trực tiếp khoảng 15 đến 20 phút. Do đó, không có chuyện chung kết hai chỉ mang tính chất như một đêm diễn hạ màn Rap Việt.

Binz nổi trội hơn Kellie trong chung kết hai.

Ai là thí sinh ở đêm chung kết

Trong 6 tiết mục ở chung kết hai, màn kết hợp giữa Binz và Kellie gây chú ý. Nhiều khán giả nhận định Binz đã dốc cạn "vốn" cho các verse ở bản rap Do it for Fly Team. Trong khi đó, Kellie khá đuối khi song ca cùng thầy của mình, cô chỉ làm vai trò của người hát điệp khúc (hook).

"Ai là thí sinh của chung kết?", một khán giả đặt câu hỏi.

Binz hoàn toàn áp đảo Kellie, từ số lượng lyrics trong bài, trang phục và trình diễn sân khấu. Nam HLV càng gây chú ý khi dùng bản rap Do it for Fly Team để đáp trả chỉ trích. Binz được nhiều khán giả khen ngợi vì chứng minh vị thế của một rapper hàng đầu trên sân khấu Rap Việt. Nhưng Kellie nhận đánh giá trái ngược.

Các tiết mục còn lại của Wowy - Blacka, Rhymastic - B-Wine - Vsoul, LK - Lil Wuyn, Karik - Seachains - D-Low và Hoàng Anh/JustaTee về cơ bản phân chia bố cục đồng đều giữa HLV/giám khảo và thí sinh. Trong đó, bản rap Khắc cốt ghi tâm nhận phản hồi tích cực, bởi Karik chia đất hợp lý từ các verse rap đến đoạn phát triển cuối bài.

Karik thể hiện verse rap cuối. Anh không gồng lên nhưng vừa đủ để cho thấy khả năng của một HLV.

Wowy cũng chấp nhận lùi lại để Blacka nắm phần chủ chốt. LK, Rhymastic và JustaTee cũng hỗ trợ tích cực cho thí sinh. Màn kết hợp giữa JustaTee và Hoàng Anh là ngoại lệ, bởi trên lý thuyết Hoàng Anh nắm phần chủ chốt cho 2 verse rap chính, và JustaTee hát hook. Dù vậy, khán giả chỉ nhớ tới cách đi melodic đặc trưng của JustaTee, tương tự bản rap Dân chơi xóm (diễn cùng MCK) ở mùa đầu tiên.

Chung kết thiếu "lửa"

Rap Việt mùa hai rơi vào kịch bản tương tự mùa một, đó là thí sinh vào tới chung kết bị chững lại hoặc đi bước lùi. Mùa một, những thứ hay nhất của GDucky, Dế Choắt, MCK, Gonzo, Tlinh, Ricky Star, Lăng LD và Thành Draw nằm ở vòng Bứt phá. GDucky - ứng viên số một cho ngôi quán quân - thậm chí hụt hơi khi vào chung kết.

Đến mùa hai, Blacka trong bản rap Tranh khuyết ở chung kết một vẫn ấn tượng. Nhưng khán giả đánh giá cách Blacka dàn dựng bài, chọn bản phối và trình diễn không gây ấn tượng mạnh như Tâm hồn Việt Nam. Tương tự, Seachains làm quá tốt ở Cánh cửa và người đàn ông tại vòng Bứt phá. Và đến bản rap Cảm nhận, Seachains cạn "vốn" và chỉ làm tròn vai.

B-Wine thay đổi màu nhạc nhưng cái bóng quá lớn của Tin hot nhất khiến anh không thể tiến lên. Tương tự là Lil Wuyn. Bộ ba tân binh Kellie, D-Low và Hoàng Anh có tiến bộ, song họ không nằm trong danh sách ứng viên cạnh tranh ngôi quán quân.

Ở Rap Việt, sự cạnh tranh được thể hiện rõ nhất tại vòng Bứt phá. Ở đó, mỗi bảng đấu có 4 thí sinh và chỉ một người đi tiếp. Với chung kết, trên lý thuyết tính cạnh tranh còn lớn hơn, nhưng thực tế ở Rap Việt không thể hiện như vậy.

Tính cạnh tranh ở chung kết Rap Việt quá thấp so với kỳ vọng. Ảnh: RV.

Sau bản rap Tranh khuyết của Blacka, Rhymastic nhận xét: "Reggaeton là màu nhạc sexy, rất mềm mại và ẩn chứa nhiều thứ quyến rũ người nghe. Nhưng lần này, Blacka thể hiện bằng chất giọng gai góc và gằn. Điều đó có thể làm Rhymastic không cảm nhận hết sự hòa quyện trong âm nhạc".

Nhận xét của Rhymastic gây tranh luận vì có thể đúng hoặc sai theo góc nhìn của từng khán giả. Nhưng chí ít, đó là nhận xét mang tính phản biện hiếm hoi trong 2 đêm chung kết. Còn với phần còn lại, các HLV và giám khảo chủ yếu dành lời "có cánh" cho thí sinh, thay vì nêu góc nhìn sâu hơn về chuyên môn để có tính phân tài cao thấp mang đúng tính chất chung kết.

Sự máu lửa ở đêm chung kết hai tiếp tục mờ nhạt. Sau mỗi tiết mục, phần còn lại trên ghế HLV, giám khảo chỉ nói về mặt nổi trội của tiết mục. Trong đó, phần lớn nhận xét dồn vào màn trình diễn của HLV và giám khảo, dù thí sinh mới là tâm điểm để đặt vào.

Một loạt "sạn" khiến Rap Việt mùa hai đi đến cái kết không trọn vẹn. Trong đó, tính chặt chẽ trong thể thức thi đấu của Rap Việt liên tục bị chỉ trích.

Freestyle rap được đưa vào ở vòng Đối đầu để quyết định tấm vé vớt cho thí sinh. Đến vòng Bứt phá, freestyle tiếp tục góp mặt trong trường hợp 2 thí sinh có cùng phiếu bầu. Nhưng khán giả chưa nắm rõ tiêu chí cụ thể để HLV, giám khảo quyết định người thắng trong trận freestyle là gì?

Rap Việt liên tục đối mặt tình trạng chưa lên sóng đã bị tiết lộ kết quả. Trong 2 mùa, bảng tiết lộ cục diện ở vòng Bứt phá chính xác 100%. Do đó, sự chờ đợi, hồi hộp của khán giả không còn đúng như tính chất phải có.

SpaceSpeakers sẽ rút lui sau mùa hai, nghĩa là Binz, Rhymastic, JustaTee và đội ngũ sản xuất âm nhạc - Touliver, Tín Lê - SlimV - không còn hiện diện? Có thông tin rộ lên Karik rời chương trình. Vì vậy, ban tổ chức Rap Việt đối mặt bài toán khó để duy trì game show đến mùa ba.