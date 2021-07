Nghịch lý ở Cannes 2021

Liên hoan phim Cannes hô hào khẩu hiệu #MeToo nhưng các vị khách lại hành động như thể chào mời những kẻ "yêu râu xanh".

Với ít bữa tiệc hơn, nhiều khẩu trang được nhìn thấy và các khách mời phải thường xuyên lấp đầy nước bọt trong ống nhựa để xét nghiệm Covid-19, phiên bản lần thứ 74 của Liên hoan phim Cannes lạ lẫm hơn bình thường.

Với lượng lớn tác phẩm hay, giới điện ảnh đã vui mừng trở lại Đại lộ Croisette để chiêm ngưỡng bầu không khí nhộn nhịp sau một năm trì hoãn vì dịch, Cannes đã tái khẳng định được những giá trị riêng.

Cannes lần thứ 74 tiếp tục là sàn diễn của những bộ váy gợi cảm. Ảnh: Getty.

Nhưng, nói đi phải nói lại, Cannes vẫn chưa bao giờ ngừng gây tranh cãi. Vấn đề tồn đọng là những nghịch lý không thể được xóa bỏ trong một sớm một chiều.

Khách mời bất chấp quy định

Sát ngày diễn ra lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes, bóng dáng Leá Seydoux vẫn không hiện hữu trên thảm đỏ. Minh tinh được thông báo dương tính với SARS-CoV-2 nên đành bỏ lỡ 4 buổi ra mắt phim có mình tham gia diễn xuất.

Variety cho biết dù đã tiêm 2 mũi vaccine, sao 007 vẫn nhiễm virus. Điều này gây lo ngại ở Cannes khi đến 28.000 người tham gia đều có nguy cơ nhiễm bệnh dù đã tiêm phòng đầy đủ. Tại Pháp, biến chủng Delta đã và đang lây lan nhanh.

Theo báo cáo, trung bình, mỗi ngày bộ phận xét nghiệm của liên hoan ghi nhận ba ca dương tính trên tổng số hàng nghìn người tham dự. Các trường hợp lập tức được đưa đi điều trị.

Roselyne Bachelot - Bộ trưởng Văn hóa Pháp - dập tắt nỗi lo trong họp báo khi nói rằng: "Người Pháp nắm trong lòng bàn tay thực tế cuộc sống bình thường".

Trong khi Thierry Frémaux - đại diện cấp cao của liên hoan - đưa ra tuyên bố chỉ trước lễ khai mạc ngày 6/7 vài giờ: "Dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Vì thế, chúng tôi sẽ phải cẩn thận và điều phối sao cho hợp lý".

Các ngôi sao không mang khẩu trang, vẫn vô tư ôm, hôn nhau trên thảm đỏ. Ảnh: Getty.

Ông Frémaux khẳng định sẽ không chào sao nữ bằng nụ hôn má theo thông tục của người Pháp. "Chúng tôi có nghĩa vụ phải gương mẫu", Frémaux nhấn mạnh ông và khách mời sẽ luôn mang khẩu trang khi tham dự.

Nhưng thực tế, những gì diễn ra đã trái với tuyên bố.

Hành động ôm ấp, khóa môi nhau vẫn nghiễm nhiên xuất hiện, với đơn cử vợ chồng cầu thủ Brazil Marcelo là một trong những cặp sao hôn nhau trước ống kính hôm 12/7. Đứng cách đó không xa, Julian Perretta và Julian Perretta cũng "đốt cháy" thảm đỏ bằng màn khóa môi nồng nhiệt.

Kho ảnh Getty ghi lại 41 khoảnh khắc khách mời hôn nhau. Chủ nhân những nụ hôn, dù chỉ là chạm vào má nhau, đã gọi tên Valerie Lemercier - Sylvain Marcel, Nicolas Bedos - Fatou N'Diaye, hay bộ ba Rodolphe Molla - Jean-Marie Gigon - Ye Ye.

Cannes đã cấm "faire la bise" (phong tục hôn má của người Pháp) như một cách đơn giản hóa cung cách giao tiếp trên thảm đỏ. Bởi vì khách mời đổ về đâu chỉ có dân Pháp.

Ngoài việc họ vẫn hôn nhau thì chỉ trừ các nhiếp ảnh gia và thành viên ê-kíp, Bella Hadid, Jessica Chastain và Carla Bruni cùng rất nhiều người khác đã không mang khẩu trang. Điều này dấy lên làn sóng tranh cãi.

Một câu hỏi được đặt ra: "Bộ quy tắc chống dịch Covid-19 ở Cannes được áp dụng để làm gì?".

Còn đâu bóng dáng #MeToo

Theo New York Times, Cannes nêu cao khẩu hiệu #MeToo và #TimeUp. Phong trào chống quấy rối tình dục đã lay chuyển liên hoan phim với nhiều vụ "yêu râu xanh" toàn những người trong ngành bị phơi bày ra ánh sáng.

Có một thực tế là, dù có hô hào đến đâu thì các khách mời nữ cũng hành động như thể chào mời những gã đàn ông đam mê xác thịt.

Thảm đỏ Cannes thành nơi phô diễn chiêu trò của những khách mời từ nổi tiếng đến vô danh. Ảnh: Daily Mail.

Khẩu hiệu "Đừng phá hỏng bữa tiệc điện ảnh" từng ám chỉ những kẻ đồi bại lạm dụng tình dục phụ nữ, nhưng giờ đây, nó dường như dành cho các quý cô thích tạo chiêu trò khoe thân trên thảm đỏ.

12 ngày của Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 ghi nhận một số vụ sao nữ cố tình gây ra hành động phản cảm. Một khách mời ở lễ khai mạc đã diện crop top ngắn không nội y và tạo dáng ưỡn người, để lộ vòng một trước hàng trăm máy ảnh.

"Nghệ sĩ chưa rõ danh tính" - theo chú thích trên Getty, đã bị ném đá dữ dội cho hành động phản cảm này.

Đến hẹn lại lên, Blanca Blanco - nữ diễn viên gốc Mexico - tiếp tục chưng diện những chiếc váy xẻ cao nhiều rủi ro. Cô vẫn xài chiêu tung váy có chủ đích để những khoảng hở cơ thể được phô ra.

"Đặc sản" dễ nhìn thấy ở Cannes là sự tràn lan của quá nhiều nhân vật vô danh khiến cánh phóng viên bối rối, vì họ cứ "ná na" nhau - ăn diện trống trên hở dưới, mải tạo dáng lố lăng và phớt lờ khi bị bảo vệ đuổi khéo.

Vấn nạn này tồn tại qua bao mùa Cannes mà không có biện pháp khắc phục. Các cuộc tranh luận cho rằng mặc hở hang là phóng khoáng với người Tây, nhưng trong vài trường hợp, ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất mong manh.

Thêm một nghịch lý nữa là dù diễn ra trong thời đại của #MeToo và nữ quyền, Cannes năm nay chứng kiến số lượng phim của đạo diễn nữ vẫn ít ỏi trên tổng số, chỉ là 4 trên 24 phim được dự tranh Cành Cọ Vàng.

Trong đó, có ba đạo diễn nữ là người Pháp, bao gồm Mia Hansen-Love (Đảo Bergman), Catherine Corsini (The Split) và Julia Ducournau (Titane). Chỉ có Ildikó Enyedi là người Hungary, tranh giải với phim The Story of My Wife.

Jane Campion là nữ đạo diễn duy nhất giành giải Cành Cọ Vàng với tác phẩm The Piano. Ảnh: TCM.

Sophie Kaufman, đồng chủ tịch của tổ chức phê bình Times Up UK, chia sẻ quan điểm: "Không có gì ngạc nhiên khi Cannes chỉ tôn vinh thành tích của nam giới. Những người đứng sau giải thưởng có số thành viên nam áp đảo".

Bà Kaufman nhấn mạnh, thật xấu hổ khi Cannes vẫn xem thường phụ nữ như đã từng.