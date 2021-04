Nghịch lý của nghề diễn viên

Đôi khi, đằng sau những thước phim mùi mẫn, diễm tình trên màn ảnh là mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” của các diễn viên.

Những ngày gần đây, scandal nam diễn viên Hàn Quốc Kim Jung Hyun tỏ ra xa lánh bạn diễn Seo Hyun, gây ảnh hưởng đến dự án phim Time trong quá khứ bị “khui” lại, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của công chúng Hàn Quốc.

Vụ việc dấy lên câu hỏi về sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ trong tình huống không ưa bạn diễn. Liên hệ sang kinh đô điện ảnh Hollywood, đã có nhiều trường hợp các ngôi sao thể hiện sự ghét nhau ở hậu trường, nhưng trên màn ảnh, họ vẫn cố gắng hòa hợp với đối phương để diễn tròn vai.

Selma Blair và Charlie Sheen - Anger Management

Selma Blair và Charlie Sheen từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Anger Management mùa 1 (2012). Nhân vật của họ có mối quan hệ yêu đương. Với vai diễn tình nhân, cả Selma Blair và Charlie Sheen đều nhập vai tròn trịa.

Tuy nhiên, sau hậu trường, hai nghệ sĩ tỏ ra không ưa bạn diễn. Khi kết thúc hợp tác, họ vẫn không có đánh giá tích cực về đối phương. Theo The Hollywood Reporter, Blair tỏ ra quan ngại về đạo đức nghề nghiệp của Sheen.

Trên màn ảnh là tình nhân, ngoài đời, Selma Blair và Charlie Sheen tỏ ra ghét bỏ bạn diễn.

Đáp lại, nam diễn viên Charlie Sheen gửi tin nhắn bày tỏ sự khó chịu và đe dọa sẽ rời dự án nếu Blair quay lại phim trường ở mùa sau. Kết quả, Selma Blair chọn cách rời khỏi bộ phim Anger Management.

Năm 2017, tham gia show Watch What Happens Live, khi được hỏi về một trong những đồng nghiệp không muốn hợp tác nhất, Charlie Sheen không ngần ngại chọn Selma Blair.

Jamie Dornan và Dakota Johnson - Fifty Shades of Grey

Chuyện tình giữa cô nhà văn quê mùa Anastasia Steele (Dakota Johnson) và chàng tỷ phú Christian Grey (Jamie Dornan) trong Fifty Shades of Grey từng gây chú ý vì nhiều cảnh nóng táo bạo. Trên màn ảnh, hai diễn viên chính mùi mẫn. Sau hậu trường, họ từng khó chịu với bạn diễn.

Jamie Dornan từng không thích tính cách ngôi sao của Dakota Johnson khi hợp tác ở Fifty Shades of Grey.

Theo Daily Mail, Jamie Dornan không chấp nhận tính cách ngôi sao của Dakota Johnson. Để nhập vai “mượt” hơn trong những cảnh 18+, họ phải uống rượu nhằm tăng thêm cảm xúc. Đến năm 2017, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ mới được cải thiện.

Trên Entertainment Tonight, Dakota Johnson bộc bạch cô không còn cảm giác đơ cứng, khó chịu như lần đầu khi đóng cảnh nóng với Jamie Dornan vì họ dần trở nên thân thiết hơn.

Ryan Gosling và Rachel McAdams - The Notebook

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không đề cập tới The Notebook (2004) khi nói về những bộ phim lãng mạn kinh điển. Song, trong quá trình hoàn thành những thước phim tình cảm đó, hai diễn viên chính Ryan Gosling và Rachel McAdams từng xảy ra xung đột.

Thời gian đầu bấm máy, hai ngôi sao không thể chấp nhận bạn diễn. Đỉnh điểm, mọi thứ trở nên tồi tệ khi Gosling yêu cầu đạo diễn thay nữ chính.

Đạo diễn Nick Cassavetes cũng từng thừa nhận Ryan Gosling và Rachel McAdams không thể hòa hợp trên phim trường. Có lần, khi đang cùng Rachel McAdams thực hiện một cảnh quay quan trọng, Gosling không ngần ngại đề nghị đổi diễn viên.

Cặp diễn viên chính của The Notebook từng không thể chịu đựng được bạn diễn.

“Anh có thể đưa cô ấy ra ngoài và mời một sao nữ khác đến đây để đọc lời thoại với tôi không? Tôi không thể thực hiện cảnh quay đó với cô ấy”, vị đạo diễn thuật lại lời của Ryan Gosling.

Nick Cassavetes không đồng ý với yêu cầu của Gosling và sắp xếp một buổi trao đổi giữa hai diễn viên. Song, Rachel McAdams và Ryan Gosling vẫn tiếp tục la hét trước mặt bạn diễn.

Sau cùng, cả hai nghệ sĩ quyết định cố gắng kiềm chế cảm xúc cá nhân để hoàn thành tốt những phân đoạn mùi mẫn của The Notebook, đem đến thước phim đẹp cho khán giả.

Jennifer Grey và Patrick Swayze - Dirty Dancing

Dirty Dancing (1987) là một trong những bộ phim tình cảm mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Song, cặp đôi chính của tác phẩm - Jennifer Grey và Patrick Swayze - không có cảm xúc tốt đẹp với bạn diễn ở ngoài đời.

Swayze thậm chí thừa nhận rằng trong quá khứ, anh thường trở nên mất kiên nhẫn, cảm thấy chán nản và lãng phí thời gian với Grey trên phim trường.

Patrick Swayze thừa nhận anh từng mất kiên nhẫn với bạn diễn của mình trong Dirty Dancing.

“Chúng tôi không ít lần xảy ra xích mích khi cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài quay phim. Có vẻ như Jennifer Grey quá nhạy cảm. Cô ấy thường khóc lóc khi bị ai đó chỉ trích. Thỉnh thoảng, Grey rơi vào trạng thái ngớ ngẩn, buộc chúng tôi phải quay đi quay lại các phân đoạn trong phim”, Patrick Swayze chia sẻ.

Johnny Depp và Angelina Jolie - The Tourist

Trong lần hợp tác ở The Tourist, Depp và Jolie đã có kỷ niệm không mấy vui vẻ. Cả hai đều không thể chịu đựng được bạn diễn.

Johnny Depp và Angelina Jolie từng có trải nghiệm không mấy vui vẻ trong bộ phim The Tourist.

Jolie bất mãn với việc bạn diễn không chăm sóc ngoại hình. Minh tinh 46 tuổi cảm thấy khó khăn khi đóng cảnh tình cảm với Depp vì hơi thở khó chịu từ đối phương. Ngược lại, Johnny Depp cũng không hài lòng với tính cách của bạn diễn.

Claire Danes và Leonardo DiCaprio - Romeo & Juliet

Hóa thân thành cặp tình nhân kinh điển Romeo và Juliet trong bộ phim cùng tên năm 1996, Claire Danes và Leonardo DiCaprio đã hoàn thành xuất sắc vai diễn bất chấp cảm xúc tiêu cực dành cho bạn diễn sau hậu trường.

Claire Danes không mặn mà với những trò đùa của bạn diễn trên phim trường.

Danes từng tiết lộ rằng cô không có chút cảm xúc thực nào với đồng nghiệp. Nữ diễn viên chán chường trước những trò đùa của Leo DiCaprio ở phim trường. Hai ngôi sao tránh mặt nhau trừ những cảnh phải diễn tay đôi.

Debbie Reynolds và Gene Kelly - Singin' in the Rain

Bộ phim nhạc kịch hài Singin' in the Rain (1952) từng khơi gợi vô vàn cảm xúc đẹp đẽ trong lòng khán giả về cuộc đời của Don Lockwood (Gene Kelly) và tình cảm mà anh dành cho cô gái Kathy Seldon (Debbie Reynolds). Khác với thước phim tình cảm trên màn ảnh, mối quan hệ ngoài đời của hai diễn viên chính được miêu tả là bất hòa.

Hai diễn viên chính của Singin' in the Rain từng có kỷ niệm không vui khi hợp tác.

Trong cuốn hồi ký Unsinkable, Debbie Reynolds kể về kỷ niệm trên phim trường: “Anh ấy cứ đến buổi tập và chỉ trích về mọi thứ tôi đã làm, không bao giờ động viên tôi dù chỉ 1 câu”.

Reynolds cũng miêu tả chi tiết cảm giác bất mãn khi diễn cảnh khóa môi với Gene Kelly. Nữ diễn viên tiết lộ cô đã hét lên và có phản ứng khó chịu với cách hôn của tài tử. Với Reynolds, nụ hôn đó là một cuộc tấn công khiến cô sững sờ và choáng váng.

Clark Gable và Vivien Leigh - Gone With the Wind

Bộ đôi nghệ sĩ đã khiến bao thế hệ khán giả thổn thức khi khắc họa chuyện tình đẹp trong bộ phim Gone With the Wind (1939). Trên thực tế, mối quan hệ giữa Vivien Leigh và Clark Gable ngoài đời không hòa thuận.

Dù không có cảm xúc tích cực với đối phương, cặp sao chính của Gone With the Wind vẫn đem đến những khoảnh khắc đẹp trên màn ảnh.

Trong một lần phỏng vấn, Vivien Leigh thẳng thắn thừa nhận hôn Clark Gable là trải nghiệm chẳng mấy thú vị. Cô không thích hàm răng giả và hơi thở đầy mùi của bạn diễn.

Dẫu ngoài đời, Clark Gable và Vivien Leigh không có cái nhìn tích cực về đối phương, họ vẫn thực hiện trọn vẹn khoảnh khắc tình cảm trên màn ảnh. Nhờ đó, người hâm mộ mới có dịp thưởng thức tác phẩm huyền thoại và đầy cảm xúc như Gone With the Wind.